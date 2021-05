La storia che vi raccontiamo oggi ha dell’incredibile. Compra un gratta e vinci, vince un 1 milione ma getta il fortunato biglietto. La vicenda ha tratti drammatici ma poi tutto cambia.

La vicenda che vi raccontiamo è surreale, ci troviamo negli Stati Uniti, precisamente nel Massachusetts e la protagonista è una donna di nome Lea Rose Fiega che si reca al solito negozio di fiducia per tentare la fortuna.

Come sempre compra diversi biglietti gratta e vinci per tentare una bella vincita, si apparta per grattarli e li lascia lì, sul tavolo del suo negozio di fiducia in quanto non ha riscontrato nulla di buono.

Qualche giorno dopo il figlio del titolare del negozio passa a setaccio tutti i biglietti grattati e buttati controllando se a qualcuno sia sfuggita qualche vincita.

Tra i tanti biglietti ne trova uno di 30 dollari, quel biglietto era stato acquistato da Lea Rose Fiega. Insospettito dal fatto che non fosse completamente grattato decide di dare un’occhiata più approfondita e grattare gli spazi coperti.

Non sa di aver vinto 1 milione e getta via il gratta e vinci, la vicenda è drammatica quanto assurda

Una donna del Massachusetts getta via il gratta e vinci fortunato, la somma è esorbitante. Dopo che il figlio del titolare del negozio, nel quale Lea Rose Fiega è solita tentare la fortuna , capisce che c’è qualcosa che non va in quel biglietto, decide di investigare.

Il ragazzo inizia a grattare le finestre ancora annerite sul gratta e vinci, dopo pochi secondi capisce che il biglietto è vincente di 1 milione di dollari. Il ragazzo rimane senza parole.

Il titolare sapendo che quel biglietto era stato acquistato qualche giorno prima dalla loro cliente abituale decide di contattarla.

La donna inizialmente appare stupita per quanto le era stato comunicato ma poi inizia a realizzare che la sua vita stesse per cambiare.

La donna quando ha ritirato il biglietto vincente è scoppiato in un pianto liberatorio, la sua vita era cambiata radicalmente anche grazie ai proprietari del suo negozio di fiducia. Senza il loro aiuto nulla si sarebbe realizzato.