Zodiaco, i segni più freddi e distaccati di tutti: ci sei anche tu?

Alcuni segni zodiacali emergono per il loro distacco emotivo, apparendo spesso freddi nei confronti di chi li sta intorno. Scopriamone i motivi

Può capitare, a volte, di avere a che fare con persone che per il loro carattere risultano fredde e distaccate. Sono diversi i motivi che li portano ad adottare un determinato atteggiamento e secondo gli astrologi potrebbe avere a che fare anche con i loro segni zodiacali. Alcuni di questi avrebbero infatti una naturale predisposizione a essere più restii ad aprirsi agli altri, risultando quasi privi di emozioni. In realtà si tratta solo di modi diversi di esprimersi e di approcciare le relazioni. Scopriamo quali segni rientrano in questa categoria.

I segni zodiacali più freddi e distaccati

Tra i segni più freddi troviamo, a sorpresa, il Leone la cui tendenza a voler essere sempre al centro dell’attenzione potrebbe trarre in inganno. Sebbene esistano segni zodiacali molto più glaciali anche il Leone ha dei momenti in cui si rifugia nel proprio guscio. Non vuole essere disturbato e tende a non voler condividere con gli altri le proprie emozioni. Questo accade soprattutto dinnanzi a delle difficoltà da affrontare.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, i segni più distratti: la loro soglia dell’attenzione è davvero bassa

Poi troviamo la Vergine che nei primi approcci appare sempre molto distaccata. Le persone nate sotto questo segno ci impiegano più tempo a fidarsi degli altri e in fase di scrutinio tendono ad avere un atteggiamento più freddo. Solo quando si sentiranno pronte ad aprirsi si scioglieranno e mostreranno tutto il loro essere. Prima di quel momento invece risulteranno piuttosto distaccati.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Zodiaco, i segni meno propensi a sposarsi: il matrimonio non fa per loro

Un’altra sorpresa è ritrovare anche il Capricorno in questa categoria. Un segno che tendenzialmente si fa riconoscere per la sua forza e schiettezza, sempre pronto a farsi valere. Questo non toglie che si tratti di un segno restio a condividere le proprie emozioni, risultando così agli occhi di chi non lo conosce molto freddo. In realtà ha solo bisogno di tempo per entrare in confidenza e solo allora si sentirà libero di mostrare anche le sue fragilità.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, i segni melodrammatici che tendono a esasperare ogni reazione

Infine troviamo il segno dell’Acquario che ha un modo tutto suo di vivere le relazioni. Predilige la qualità alla quantità, nonostante non disdegni fare nuove conoscenze. Queste resteranno però per lo più superficiali e con loro tenderà a mantenere un profilo basso e distaccato.