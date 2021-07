Zodiaco, i segni più riservati e timidi: scopri se ci sei anche tu

Timidi e riservati, questi segni zodiacali non amano esporsi e attirare l’attenzione degli altri: scopriamo quali sono e le loro caratteristiche

Sono numerose le persone che si definiscono timide e trovano nella loro riservatezza un posto sicuro. Proteggono la loro privacy e non amano condividere le proprie emozioni, risultando così persone difficili da approcciare. La timidezza può essere un limite ma se gestita adeguatamente può rappresentare solo un altro aspetto della propria personalità. Sebbene siano spesso le persone più estroverse a catturare l’attenzione, non è detto che anche i più timidi e riservati non riescano a farsi valere. Anzi. Utilizzano solo modi diversi per farlo. Scopriamo quali segni zodiacali, secondo gli astrologi, emergono in questa categoria di persone.

I segni zodiacali più riservati e timidi

Tra i segni più timidi troviamo quello del Cancro che cerca di mascherare spesso questa sua caratteristica. Tentando di nasconderla non fa altro che ottenere l’effetto contrario, assumendo atteggiamenti piuttosto peculiari: gesticolando, parlando a raffica o ridendo per ogni più piccola cosa. Si tratta di meccanismi che una persona timida potrebbe tentare di mettere in moto per sembrare più espansiva.

Poi troviamo lo Scorpione, tra i segni più riservati dello Zodiaco. Non ama attirare l’attenzione e preferisce restarsene sulle sue, soprattutto in mezzo a una folla di persone. Ci impiega molto a fidarsi di qualcuno e solo quando accadrà riuscirà ad aprirsi davvero. Fino ad allora continuerà ad adottare un comportamento anche piuttosto misterioso, volto però semplicemente a evitare chiacchiere superflue e tentativi di approcci indesiderati.

A sorpresa tra i segni più timidi e riservati c’è anche il Capricorno, conosciuto per la sua forza e tenacia. Aspetti del carattere che senza dubbio lo caratterizzano, ma non sono gli unici. Forse a molti sfugge il suo lato più chiuso che lo porta ad affrontare con diffidenza soprattutto nuovi incontri. Cercare di spronarlo potrebbe ottenere solo l’effetto contrario, la cosa migliore da fare è rispettare i suoi tempi. Quando si sentirà davvero a suo agio emergeranno i suoi tratti più socievoli.

Infine tra i segni più riservati troviamo i Pesci, in grado di ritagliarsi il proprio spazio nel mondo senza l’aiuto degli altri. Si tratta di un segno che sembra sempre vivere con la testa fra le nuvole e nel proprio spicchio di realtà. Il loro essere dei grandi sognatori li porta a staccarsi eventualmente da ciò che li circonda, tenendo però anche le altre persone fuori da questo cerchio. Agli occhi degli altri appariranno piuttosto chiusi e riservati e sarà complicato entrare a fare parte del loro mondo.