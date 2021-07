“Un tornado di emozioni”, Jessica Franceschetti zoom sul posteriore: il laccio del costume finisce proprio lì – FOTO

Jessica Franceschetti, la football lover vicentina ha pubblicato una foto super esplosiva che inquadra alla perfezione un posteriore da urlo.

Ormai non fa più notizia, la web influencer e football lover vicentina, Jessica Franceschetti. Una scoperta incandescente per tutti i follower di Instagram che non hanno resistito ad un fisico mozzafiato, tipico delle grandi modelle del mestiere.

Manca ancora qualcosa, magari un appuntamento sul piccolo schermo per completare il percorso in nettissima ascesa di Jessica, conosciutissima su Instagram.

Tutto è partito per “gioco”, come passatempo mattutino e pomeridiano, finchè con il passare degli anni è riuscita ad aumentare esponenzialmente la visibilità.

Oggi, la blogger veneta è entrata definitivamente nel cuore dei followers, grazie al 1,2 milioni di presenze al seguito e alle dirette via web, un classico o come preferite, una routine che non nasconde quasi mai lo spettacolo, condito da un “pizzico” di malizia

Jessica Franceschetti, un primissimo piano solo per cuori forti

