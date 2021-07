“Mi consolo guardandoti”, Mercedesz in bikini fa tornare il buonumore, fisico pazzesco – FOTO

La bellissima Mercedesz fa tornare il buonumore ai followers ostentando le proprie forme da urlo: gli scatti pubblicati su Instagram sono già apprezzatissimi

Mercedesz, la bellissima figlia dell’ex pornostar Eva, è ad un passo dal raggiungere il traguardo dei 30 anni. Dalle foto che quotidianamente appaiono nel suo profilo Instagram, tuttavia, il tempo per lei non sembra mai passare. La modella, che da qualche anno ha sviluppato una passione viscerale per il fitness, sfoggia un fisico strepitoso e delle forme che incantano i suoi 776mila fan. L’allenamento ha anche permesso a Mercedesz di acquisire maggiori consapevolezze e di riscoprirsi molto più sicura di sé stessa. Nell’ultima foto pubblicata tramite Instagram, la figlia di Eva è un incanto. Il suo bikini esplosivo ha persino fatto tornare il buonumore ad alcuni utenti.

