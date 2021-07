Zodiaco, i segni attratti dall’aspetto mentale e non da quello fisico

Per alcuni segni zodiacali la bellezza non è tutto e passa spesso in secondo piano dinnanzi all’intelligenza e alla personalità di una persona

Esistono persone che vengono attirate principalmente dalla bellezza altrui, fattore che contribuisce e influenza notevolmente le sue scelte. Anche il valore affidato alla persona stessa sembra basarsi più su questo aspetto che su altre caratteristiche. Tuttavia non è per tutti così. Alcune persone ripongono la bellezza in secondo piano andando a focalizzarsi su altri lati, come la personalità e soprattutto l’intelligenza. Secondo gli astrologi questo ha a che fare anche con il proprio segno zodiacale. In particolare cinque segni dello Zodiaco sembrano interessati più all’aspetto mentale che a quello fisico in una conoscenza. Scopriamo di chi si tratta.

I segni zodiacali che preferiscono l’intelligenza alla bellezza

Tra questi segni zodiacali spicca la Bilancia, attirata soprattutto dai modi di fare di una persona. L’aspetto fisico non è un fattore che esclude totalmente ma senza dubbio non rientra tra i più importanti. L’approccio utilizzato da una persona, la gentilezza, la dialettica, sono tutti fattori essenziali per la Bilancia per restare affascinata da qualcuno. Indipendentemente dall’attrazione fisica è quella mentale che conta di più per questo segno, insieme alla fiducia. Non proverà mai interesse per qualcuno se quella persona si mostrerà inaffidabile o non darà sostanza alle proprie parole.

Poi troviamo il segno dei Gemelli che si ritrova a sentirsi attratta dalle persone con un carattere simile al suo. Questo significa una personalità spesso irriverente, socievole, con il quale riuscire a intavolare una conversazione e passare del tempo piacevole. La chimica e l’intesa mentale è tutto per questo segno. I Gemelli ammirano senza dubbio più l’intelligenza di una persona piuttosto che la sua bellezza estetica.

Lo stesso vale per la Vergine, segno particolarmente ossessionato dalla precisione e dalla perfezione. Tutto deve andare come prestabilito e per questo motivo indipendentemente dall’aspetto estetico a colpirlo sarà una persona altrettanto equilibrata. Il caos non fa per la Vergine, per questo motivo verrà attratta da chi riuscirà a donarle serenità e tranquillità emotiva. L’intesa mentale sarà al primo posto e solo successivamente entrerà in gioco anche quella fisica.

Infine troviamo il Capricorno che difficilmente riesce ad accontentarsi. È più probabile che le persone nate sotto questo segno rimangano colpite da chi risulterà ai loro occhi brillante e determinato. Il Capricorno ammira chi come lui non perde di vista i propri obbiettivi e sarebbe capace di tutto pur di raggiungerli. L’attrazione fisica potrebbe smuoverlo in un primo momento ma se risulta essere l’unica cosa ad averlo attirato non ci sarà futuro. Sarà la testa e la personalità di una persona a far cadere questo segno con tutte le scarpe.