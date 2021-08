Zodiaco, i segni che odiano l’estate: scopri le loro caratteristiche

Sole, vacanze e relax: l’estate potrebbe sembrare la stagione più amata e desiderata, ma non è sempre così. Scopriamo quali segni zodiacali detestano questo periodo dell’anno

Ci sono persone che aspettano con trepidazione la stagione estiva, spesso sinonimo di vacanze e relax. Al contrario ce ne sono altrettante desiderose di vedere passare in fretta questo periodo dell’anno, che non apprezzano particolarmente. I motivi possono essere vari ma senza dubbio il più rilevante ha a che vedere con la bassa soglia di sopportazione del caldo. Questi individui odiano le alte temperature, il caldo estremo, il sole perennemente sulla propria pelle. Questo, se abbinato a conseguenze fisiche quali debolezza e bassa pressione, non aggiunge all’estate punti a suo favore. Scopriamo quali segni zodiacali in particolare detestano questa stagione.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, i segni che non fanno passi indietro: per loro conta solo il presente

I segni zodiacali che odiano l’estate: la classifica

Tra i segni zodiacali che soffrono maggiormente la stagione estiva troviamo il Toro che di per sé desidererebbe potersi gustare le vacanze a pieno. Organizzare gite o avventure con gli amici, riposarsi e divertirsi, questo segno gradirebbe poter fare tutto questo. Ciò che lo frena è il caldo: insopportabile per il Toro! Le alte temperature vanno a influenzare notevolmente la sua quotidianità, non permettendogli di fare altro se non restare a casa bramando un po’ di fresco. Per il Toro l’estate sarebbe una bella stagione da vivere…se solo le temperature fossero più basse.

Lo stesso vale per la Bilancia che proprio non riesce a sopportare il caldo e cerca di combatterlo in ogni modo. Se rimane in città non farà altro che restarsene in luoghi chiusi forniti di aria condizionata. Per quanto riguarda programmi per le vacanze invece, le sue mete saranno tutte in luoghi più freschi come la montagna. Il mare non fa per questo segno, il suo fisico non reggerebbe.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, i segni che amano stare al centro dell’attenzione: ci sei anche tu?

A proposito di mare, se esiste un segno che detesta le località marittime è quello della Vergine. Odia la salsedine, la sensazione della sabbia addosso, il caldo e il sole sulla pelle. Troverà sempre un motivo per lamentarsi durante l’estate, periodo nel quale non riesce a portare a termine tutti i progetti che vorrebbe. Per un segno diligente e sposato con il proprio lavoro, persino le vacanze sono di intralcio. La Vergine attende con impazienza la fine dell’estate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Zodiaco, i segni più impavidi che non hanno paura di niente

Anche lo Scorpione è un segno che non ama restarsene con le mani in mano, per questo non apprezza particolarmente l’estate. Se proprio non può lavorare tanto vale occuparsi in altro modo, magari partecipando ad attività e organizzando escursioni. Purtroppo si tratta anche di un segno che soffre parecchio il caldo e questo lo limita, portandolo letteralmente all’esasperazione. Il livello di frustrazione dello Scorpione in estate è alle stelle!