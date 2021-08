Elettra Lamborghini questa volta si è davvero superata: la nota ereditiera con un costumino a perizoma piazza il suo didietro fenomenale proprio davanti all’obiettivo!

La voce e le canzoni di Elettra Lamborghini possono non piacere a tutti, ma una cosa è innegabile: ogni suoi prodotto diventa un tormentone. Qualche mese fa la nativa di Bologna ha lanciato ‘Pistolero’: il singolo ha già inanellato numeri mostruosi dal punto di vista delle vendite, viene fatto ascoltare in tutte le ore dai canali radio, e sta facendo ballare tutti i villeggianti in tutte le strutture ricettive e le spiagge d’Italia.

Il talento della sexy ereditiera è ben noto, così come la sua bellezza da capogiro e la sua esplosività. La classe 1994 è un personaggio ben sopra le righe e talvolta pubblica contenuti sbalorditivi sui più celebri canali social. Poco fa, su Instagram, la Lamborghini ha pubblicato una fotografia decisamente vietata a tutti coloro che presentano problemi cardiaci.

Elettra Lamborghini, primo piano devastante: fondoschiena da dieci e lode

Se vuoi vedere la mostruosa fotografia di Elettra con didietro panoramico in primissimo piano, vai su successivo.