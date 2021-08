Zodiaco, i segni più isterici: con loro impossibile non litigare

Perennemente nervosi, vivono la vita una litigata alla volta: scopriamo quali segni zodiacali appaiono del tutto isterici. Impossibile restare tranquilli con loro

Se l’obbiettivo è quello di passare del tempo in serenità, senza momenti di tensione, farlo con questi segni zodiacali non è sempre la decisione migliore. Si tratta di persone altamente “infuocabili”, sempre pronti a discutere o a fare polemica. Non conoscono tranquillità, perennemente all’erta e piuttosto irascibili, ogni più piccola cosa potrebbe scatenare una litigata. Poco importa se si tratta di estranei incontrati per strada o di persone care, questi segni sembrano non riuscire a vivere la propria vita senza fare una scenata. Scopriamo di quali si tratta.

I segni zodiacali più isterici, sempre pronti a litigare

Tra i segni zodiacali che sembrano non riuscire a gestire la propria fama di individui litigiosi troviamo l’Ariete, tra i più polemici in assoluto. Le persone nate sotto questo segno non riescono a restarsene tranquilli per un tempo prolungato, trovando sempre un pretesto per litigare con qualcuno. Che lo facciano per sfogare la propria frustrazione o perché spinti da un carattere fumantino, in entrambi i casi bisognerà fare molta attenzione. Discutere con un Ariete non porterà mai a nulla di buono.

Anche con il segno del Toro è impossibile non litigare, si tratta infatti di un segno che tende a dar voce ai propri pensieri costantemente. Sarà sempre il primo a farsi avanti in caso di ingiustizia, così come se dovessero arrivare alle sue orecchie parole che non condivide. Non solo il Toro si fa sentire, non ha nessun problema a rendersi protagonista di vere e proprie scenate.

Lo stesso vale per lo Scorpione che si “accende” con molta facilità. Poco importa dove si trova o in quale contesto, chiunque li capiterà sotto mano potrebbe fare i conti con il suo lato più litigioso. Se qualcosa non gli va a genio o qualcuno tenta di attaccarlo, potrebbe diventare una vera furia. Le sue reazioni potrebbero finire per essere piuttosto spropositate, tanto da essere considerato dagli altri come una persona isterica. In realtà lo Scorpione ritiene di avere sempre i suoi buoni motivi per farlo.

Infine troviamo il Capricorno, particolarmente orgoglioso, che non accetta di sentirsi surclassato da qualcun altro. Nello specifico detesta chi crede di saperne più di lui su un qualche argomento, specie se non corrisponde alla realtà. Le persone nate sotto questo segno riuscirebbero a portare avanti una discussione per ore, senza abbassare mai la guardia. Possiedono spesso un’ottima dialettica e puntualmente finiranno per terminare la litigata convinti di avere ragione.