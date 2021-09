Alcuni segni zodiacali sognano le nozze, viste come l’incoronamento della loro favola d’amore: scopriamo di quali si tratta

C’è chi scappa davanti al solo accenno della parola matrimonio e chi invece sembra sognarlo da tutta la vita. Esistono persone che non solo credono nel “per sempre” ma lo vedono coronato proprio attraverso le nozze. Immaginano il gran giorno fin dall’infanzia, creandosi aspettative e sognando in grande. Secondo gli astrologi esiste una correlazione tra questo desiderio innato e i segni zodiacali. Scopriamo come e perché.

I segni zodiacali che sognano le nozze

Tra i segni zodiacali che più sognano di convolare a nozze troviamo il Toro che vede il matrimonio come un simbolo. Per questo segno significa che la relazione ha raggiunto il gradino più alto ed è pronta a progettare un futuro insieme. L’atteso giorno sarà studiato nei minimi dettagli e tutto dovrà essere esattamente come l’ha sempre immaginato. Il matrimonio per le persone nate sotto questo segno rappresenta l’inizio di un nuovo capitolo della vita di coppia.

Poi troviamo il segno del Cancro che cresce con il desiderio di vivere una vera e propria favola d’amore. Uno dei suoi sogni più grandi è quello di costruire una famiglia e di condividere la propria vita con una persona accanto. Non a caso raramente riesce a buttarsi in storie superficiali, costantemente alla ricerca di qualcuno con il quale poter instaurare un rapporto solido. Il matrimonio per questo segno è un sogno che si avvera.

In questa categoria c’è anche la Bilancia che sembra attendere il giorno delle nozze da tutta la vita. Passionale e amorevole, le persone nate sotto la Bilancia sono spesso innamorate dell’amore e sognano di poter vivere il fatidico momento delle nozze come nelle migliori favole. Giurare di impegnarsi e di vivere accanto alla propria persona il resto dei giorni è qualcosa che non li spaventa, bensì li rende felici.

Anche il segno dello Scorpione sembra passare la propria vita a sognare il momento nella quale potrà giurare amore eterno a qualcuno. A differenza di quello che potrebbe apparire si tratta infatti di un segno molto romantico e che desidera poter trovare la persona giusta con la quale condividere la propria vita.

Lo stesso vale per il Capricorno sebbene sembri perennemente dedito al lavoro. In realtà per questo segno la famiglia viene prima di tutto e nonostante non riesca spesso a esprimere a parole i suoi sentimenti, lo farà in modo pratico. Non è un segno che si accontenta e sarà complicato trovare la persona adatta, ma quando questo accadrà non sentirà il bisogno di guardarsi intorno. Il matrimonio andrà a coronare il suo sogno, legandolo per sempre a chi gli sta accanto.