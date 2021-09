Zodiaco, i segni più suscettibili ai quali non si può mai dire niente

Sempre pronti a prendersela sul personale, questi segni zodiacali vengono considerati particolarmente suscettibili e permalosi. Scopriamo quali sono

Tutto quello che viene detto o fatto potrebbe ledere la loro sensibilità o essere preso sul personale, e per questo motivo rapportarsi con loro risulta piuttosto complicato. Parliamo di alcuni segni zodiacali in particolare che sembrano non riuscire a non irritarsi o fare polemica su pressoché qualsiasi cosa. Bisogna fare molta attenzione sui modi con i quali si comunica con loro per evitare spiacevoli risvolti, non a caso vengono considerati i più permalosi di tutto lo Zodiaco. Vediamo nel dettaglio di quali si tratta.

I segni zodiacali più suscettibili e polemici

Tra i segni zodiacali più permalosi troviamo l’Ariete che sembra non riuscire proprio a mantenere calmi gli animi in alcune situazioni. In particolare si “infiamma” facilmente e per le più piccole cose, dando origine anche a reazioni piuttosto esagerate. Prevale l’istinto alla razionalità e questo porta le persone nate sotto questo segno a pentirsi di alcune cose dette o fatte in un momento di rabbia. Dovrebbero riflettere maggiormente sulle cose e tentare di passare oltre senza prendersela necessariamente per tutto.

Toccate tutto al Leone ma non il suo orgoglioso. Ogni volta che qualcuno tenta di far notare a questo segno qualcosa che non va, riceverà commenti stizziti e reazioni spropositate. Il Leone è uno dei segni più permalosi e testardi, non accetta le critiche e pensa di sapere sempre cosa fare e di farlo meglio di altre persone. Peccato non sia sempre così. Non è facile però farglielo notare senza ricevere in cambio la sua ira.

Poi troviamo lo Scorpione che sebbene non abbia reazioni immediate come i precedenti segni, fa prevalere la propria permalosità a lungo termine. Questo significa che non lascerà correre nulla e segnerà tutto quello che lo infastidisce maggiormente o lo ha colpito in prima persona. Alla giusta occasione saprà vendicarsi o tirerà fuori nuovamente l’argomento, poco importa quanto tempo sia passato. Lo Scorpione accumula internamente il proprio malessere per poi riversarlo sugli altri quando si sentirà scoppiare.

Infine in questa categoria troviamo anche i Pesci che potrebbero apparire come persone ipersensibili. Si tratta infatti di un segno facile da ferire, anche involontariamente. Molto sensibile ma anche tendenzialmente suscettibile alle critiche e ai riscontri negativi, la sua reazione non sarà espansiva. È più probabile che decida di allontanarsi o di raffreddarsi nei confronti di chiunque gli abbia fatto qualcosa o detto la cosa sbagliata.