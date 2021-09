Meteo: le previsioni per venerdì 10 settembre 2021

Scopriamo insieme quali sono le previsioni del meteo per la giornata di domani, venerdì 10 settembre 2021.

L’Italia si appresta a vivere gli ultimi giorni di caldo, in gran parte della Penisola violenti nubifragi hanno fatto non pochi danni alle cose. Come sempre la fine dell’estate porta con se non solo la tristezza ma anche il maltempo. Scopriamo insieme che tempo farà in previsione del weekend.

Previsioni per venerdì 10 settembre 2021

L’Italia e più nello specifico la Sardegna sta per essere colpita da una bassa pressione, il tempo è in forte peggioramento e sono previsti temporali sparsi e nubifragi fino a tarda sera. Meteo instabile anche su Calabria e Sicilia, sono previsti isolati temporali che porteranno ad un abbassamento della temperatura.

Ma vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta.

NORD

Previsto cielo nuvoloso soprattutto sui confini alpini così come alcune precipitazioni con venti deboli provenienti dai quadranti meridionali. Le temperature previste oscillano tra una minima di 22° ad una massima di 30°.

CENTRO

Cielo sereno ma con nubi sparse in aumento dalle coste tirreniche, temperature che oscillano tra una minima di 26° ad una massima di 31°.

SUD e SICILIA – SARDEGNA

Tempo molto instabile ed in peggioramento su Sicilia e Sardegna, sono previste precipitazioni anche in Calabria. In Campania invece il tempo peggiorerà durante la notte. Temperature previste tra una minima di 24° ed una massima di 30°.

Per rimanere aggiornato sulle prossime previsioni del tempo continua a seguirci.