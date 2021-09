Zodiaco, i segni più crudeli in amore: da loro puoi aspettarti di tutto

Scopriamo quali segni zodiacali vengono definiti come i più freddi e crudeli in amore, pronti a spezzare cuori e mettere al primo posto se stessi

“L’amore è una cosa semplice“, canta Tiziano Ferro, e per certi versi lo è. Ma l’amore, per quanto splendido e indispensabile, porta con sé anche dolore e tristezza. Specie se si finisce per essere feriti e abbandonati dalle persone verso le quali si prova un sentimento. Secondo gli astrologi alcuni segni zodiacali sembrano portati più di altri ad assumere un atteggiamento a tratti insensibile e in grado di spezzare il cuore degli altri. Scopriamo di quali si tratta.

I segni zodiacali più crudeli in amore: i loro comportamenti discutibili

Tra i segni zodiacali in grado di ferire in amore troviamo l’Ariete che sebbene non sia uno dei segni più crudeli, sa come assumere atteggiamenti tali in alcune situazioni. In modo particolare ogni volta che si sentirà tradito, ferito o non capito, finirà per reagire malamente e non filtrare le sue parole o i suoi comportamenti. Poco importa se andrà ad arrecare dolore a chi gli sta accanto, in quel preciso momento potrebbe essere il suo vero scopo.

Lo stesso vale per il Cancro che non si darà pace fino a quando non si sarà vendicato di uno sgarbo ricevuto o di una situazione che non è risultata di suo gradimento. Agirà in maniera subdola, non badando alle conseguenze delle sue azioni.

Poi troviamo il Leone, uno dei segni più passionali con i quali è piuttosto complicato instaurare un dialogo. Quando decide di infiammarsi lo farà senza freni, andando a toccare le corde più sensibili di chi avrà di fronte. In preda alla rabbia o alla delusione il segno del Leone è pressoché inarrestabile, a tratti irrazionale, e cercare di calmarlo sarà impossibile.

Rientra in questa categoria anche il segno della Vergine che avendo paura di essere ferito, ferisce prima che questo accada. Una sorta di autodifesa che lo porta a indossare i panni di una persona fredda e quasi spietata che avrà come obbiettivo quello di spezzare il cuore degli altri prima che lo stesso venga fatto a lui.

Infine c’è il Capricorno che tende a non badare troppo ai sentimenti altrui. Immerso nel proprio mondo, nel lavoro e in tutto ciò che lo concerne, finisce per non porre attenzione al suo modo di comportarsi o a quello che dice. Le sue esternazioni o i suoi atteggiamenti possono risultare freddi e insensibili a volte, tanto da ferire chi invece si aspetterebbe un approccio differente.