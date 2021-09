Il meteo per oggi, lunedì 27 settembre 2021, non è dei migliori. E’ un lunedì nero in diverse regioni Italiane. Vediamo tutto nel dettaglio.

Un inizio settimana davvero instabile su molte regioni della Penisola. Il mal tempo si è fatto largo nella giornata di ieri, domenica 26 settembre e si sta propagando rapidamente un pò ovunque, colpa della perturbazione numero 5.

La giornata di oggi sarà molto variabile, foschie e schiarite soprattutto nel Nord e Centro Italia. Soleggiato ma con qualche velatura il Sud. Le temperature subiranno delle alterazioni. Vediamo insieme nel dettaglio cosa ci aspetta nella giornata di oggi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Test: come sei sul luogo di lavoro? Il risultato potrebbe sconvolgerti

Le previsioni in tempo reale per la giornata odierna

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Attacco di panico, come riconoscerlo e come gestirlo. Credi in te e la tua vita migliorerà

NORD

Un lunedì’ davvero nero per il Nord Italia che si sveglia sotto una coltre di foschia e nebbia soprattutto sulle alpi e nelle vallate. Durante la mattinata spunterà il sole anche se sono attese delle piogge sull’Emilia-Romagna. Dopo una domenica davvero uggiosa tornerà il sole anche a Milano e a Torino, anche se il rischio di un cielo nuvoloso c’è sempre. Le temperature saranno stazionarie ed oscilleranno tra i 25° ed i 28°.

CENTRO E SARDEGNA

La giornata sarà molto instabile in Toscana, Marche, Umbria, il Lazio e in Abbruzzo. Sono attese piogge più o meno forti durante la mattinata mentre sulle altre regioni splenderà il sole. A Roma potrebbero esserci dei temporali più o meno forti. Le temperature oscilleranno tra i 26° ed i 29°.

SUD E SICILIA

Bel tempo in tutte le regioni del Sud Italia, è prevista qualche nuvola di passaggio ma nulla di preoccupante in quanto non sono previste delle precipitazioni. Le temperature saranno ancora calde ed oscilleranno tra i 28° ed i 30°.

Continua a seguirci per essere aggiornato in tempo reale sulle previsioni del meteo giorno dopo giorno.