Zodiaco, i segni che non si prendono troppo sul serio: scopri quali sono

Quali sono i segni zodiacali che sanno come affrontare la vita con ironia e umiltà, mettendosi in discussione in prima persona e non prendendosi troppo sul serio

Ci sono persone in grado di vivere la propria vita affrontandola con maturità, tenacia e umiltà. In modo particolare, secondo gli astrologi, esistono alcuni segni zodiacali che non hanno timore di mostrarsi per quello che sono nel bene e nel male. Qualunque cosa succeda utilizzano una spiccata ironia per fronteggiare alcune situazioni e non solo con gli altri ma anche e soprattutto nei riguardi di se stessi. Non tutti possono dire di avere questa capacità. Scopriamo invece chi è noto per non prendersi troppo sul serio.

I segni zodiacali che non si prendono troppo sul serio: ironici e umili

Tra i segni che si prendono meno sul serio troviamo l’Ariete che con una spiccata autoironia rileva difetti e insicurezze della propria persona, mostrandoli in chiave ironica. Lo farà anche nei confronti delle persone che lo circondano ma il suo modo di fare sarà visto come autentico e le sue intenzioni del tutto pure.

Poi troviamo il segno dei Gemelli che il più delle volte finisce per mettere in piazza i propri problemi, anche quelli più seri. Cercherà però di farlo sempre andando a mimetizzarli insieme a battute e storie avventurose. Le persone nate sotto questo segno non si prendono sul serio e cercano di alleggerire la pesantezza delle difficoltà vissute con estrema intelligenza.

In questa categoria c’è anche il segno del Sagittario che agli occhi degli altri potrebbe risultare anche fin troppo crudele nei confronti della propria persona. Oltre a non sentirsi particolarmente sicuro di sé, cercherà di porre sul piano ironico tutto quello che detesta di se stesso, enfatizzando anche difetti o sfortune. Bisognerebbe fare attenzione, l’autoironia è più che apprezzata ma non si dovrebbe utilizzare per nascondere dei problemi più seri.

Infine c’è il Capricorno, pronto a scherzare e a tentare di risollevare il morale attraverso battute o modi di fare. Lo farà anche verso se stesso, utilizzando la giusta ironia per mettersi in gioco e sottolineare lacune o affrontare in maniera positiva le situazioni meno piacevoli.