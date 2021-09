Meteo: le previsioni per martedì 28 settembre 2021

Le previsioni del meteo per oggi martedì 28 settembre non sono delle migliori, il Maestrale e la Bora provocheranno non pochi problemi.

Il Maestrale e la Bora portano sulle alpi e l’area adriatica numerosi rovesci. In settimana è attesa anche una perturbazione a carattere temporalesco che rinfrescherà diverse regioni e farà scendere le temperature di qualche grado.

in settimana i rovesci sono attesi in Pianura Padana , basso Veneto, la zona adriatica centro-meridionale e alcune aree del Sud Italia.

Con queste condizioni la temperatura scenderà di 10° e difficilmente toccherà i 26°. Anche il Sud sarà costretto ad accogliere il mal tempo a discapito delle belle giornate trascorse fino a domenica 26 settembre 2021.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Attacco di panico, come riconoscerlo e come gestirlo. Credi in te e la tua vita migliorerà

Che tempo farà in giornata? Vediamo la situazione nel dettaglio

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Test: i media influenzano la tua giornata? Scopri se sei suscettibile

NORD

Al Nord il tempo sarà prevalentemente soleggiato, previste foschie e nebbia in Val Padana. Durante la giornata è previsto un peggioramento sulle alpi e nella zona occidentale. Le temperature oscilleranno tra i 23 e i 26 gradi.

CENTRO E SARDEGNA

Al Centro ed in Sardegna i cieli saranno parecchio instabili, sono previste piogge durante l’arco della giornata ma non a carattere temporalesco. Le temperature oscilleranno tra i 25 ed i 30°.

SUD E SICILIA

Al Sud ed in Sicilia la situazione è più instabile, sono previste precipitazioni sulla Puglie e lungo il tratto degli appennini. Sarà nuvoloso ovunque e non è escluso qualche temporale sparso quasi in tutte le regioni del Meridione. Le temperature oscilleranno tra i 25 ed i 28°.

Continua a seguirci per essere aggiornato in tempo reale sulle condizioni del meteo in tutta Italia.