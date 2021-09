Meteo: le previsioni per giovedì 30 settembre 2021

Il meteo per la giornata odierna di giovedì 30 settembre 2021 sarà molto variabile. Anche con il sole sono previsti temporali sparsi e le temperature saranno in calo.

Saranno giorni davvero duri quelli che vivremo prossimamente, il mal tempo si farà strada tra i cieli d’Italia, l’aria fresca arriverà dal Nord Europa e si abbatterà su tutto il Settentrione. Con la Bora ed il Maestrale le piogge saranno più intense sul versante Centro Adriatico e su alcune zone del Sud.

In calo anche le temperature di 3/4 gradi soprattutto al Nord ed al Centro Italia, al Sud e sulle isole invece la situazione sembra ancora stazionaria. Domenica una nuova perturbazione si accosterà alla Penisola e il meteo peggiorerà visibilmente. Sarà forte anche lo Scirocco.

Le previsioni in tempo reale per la giornata odierna

NORD

Al Nord il tempo sarà molto variabile, sono previsti rovesci sparsi soprattutto sul Veneto e l’Emilia Romagna. Tempo coperto (ma senza piogge) sulle altre regioni. Le temperature sono in calo ed oscilleranno tra i 22 ed i 26 gradi.

CENTRO E SARDEGNA

Al Centro ed in Sardegna il tempo sarà altalenante, sono previsti rovesci lungo le zone appenniniche e nel basso Lazio. Le temperature oscilleranno tra i 23 ed i 28 gradi.

SUD E SICILIA

Al Sud ed in Sicilia sono previsti rovesci a carattere temporalesco in Calabria, Basilicata e bassa Puglia. Temperature in calo che oscilleranno tra i 22 e i 25 gradi.

