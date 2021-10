Il meteo per a giornata odierna di venerdì 1 ottobre 2021 sarà variabile, previsti rovesci, anche a carattere temporalesco, da Nord a Sud.

Un 1 ottobre decisamente instabile da Nord al Sud, il mal tempo si fa strada tra i cieli italiani, sono previsti alcuni rovesci anche a carattere temporalesco. Il freddo è ormai alle porte, nei giorni scorso abbiamo assistito a diversa perturbazioni che hanno favorito un calo repentino delle temperature.

Il weekend sarà molto instabile su tutta la Penisola, soprattutto al Nord. Il Centro-Sud vivrà, ancora per poco, qualche bella giornata di sole, ma tutto sta per finire.

Le previsioni in tempo reale in Italia

NORD

Al Nord il cielo sarà particolarmente instabile soprattutto su Alpi e Prealpi sul versante Norovest. Previsti piovaschi a Torino e Milano, nulla a carattere temporalesco. Sulle altre regioni tempo bello. Le temperature oscilleranno tra i 19 ed i 23 gradi.

CENTRO E SARDEGNA

Al Centro Italia il cielo sarà bello e poco nuvoloso in tutte le regioni. Avremmo in giornata nudi sparse ma senza rovesci in Sardegna e sugli Appennini. Le temperature oscilleranno tra i 26 ed i 28 gradi.

SUD E SICILIA

Al Sud il tempo peggiorerà notevolmente. L’instabilità scenderà piano piano verso la Sicilia dove sono previsti alcuni rovesci a carattere temporalesco. Le temperature oscilleranno tra i 22 ed i 28 gradi.

Il Santo del giorno è Santa Teresa di Lisieux.

