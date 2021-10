Le previsioni meteo per la giornata di oggi non promettono nulla di buono, un ciclone si sta per abbattere sulla Penisola.

E’ in arrivo dal Nord Europa un ciclone che porterà non pochi disagi alla Penisola. Ad essere interessate per prime saranno le regioni Settentrionali e gran parte del Centro Italia. Stazionarie le temperature e i cieli del Sud.

La perturbazione causerà diversi temporali e grandinate, si consiglia la massima allerta.

Le previsioni del meteo in tempo reale

NORD

Al Nord è previsto tempo brutto, la perturbazione si farà strada dapprima a Nord-Ovest per poi estendersi su tutte le Regioni limitrofe. Il mal tempo arriverà in serata anche verso il Triveneto. C’è pericolo alluvioni, allegamenti e frane soprattutto sulle Alpi e le Prealpi. Le temperature oscilleranno tra i 17 ed i 20 gradi. Sono previste fortissime piogge che renderanno il lunedì davvero tragico.

CENTRO E SARDEGNA

Al Centro il mal tempo arriverà piano piano durante la giornata, sono previste precipitazioni in Toscana e poi nel Lazio. Anche qui c’è il rischio di allagamenti a causa delle forti piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. Nubi sparse anche in Sardegna. Le temperature oscilleranno tra i 18 ed i 22 gradi.

SUD E SICILIA

Al Sud tempo bello anche se a tratti nuvoloso, al momento la situazione non è critica come al Nord ed al Centro Italia, qualche nube più intensa è prevista in Sicilia ma nulla di preoccupante. Le temperature oscilleranno tra i 18 ed i 27 gradi.

Il Santo del giorno è San Francesco.

Continua a seguirci per essere aggiornato delle condizioni meteo in tempo reale.