Il meteo per la giornata odierna, vediamo nel dettaglio come gli italiani vivranno questo mercoledì di ottobre.

L’Italia è ancora sotto la morsa del mal tempo, pioggia, grandine e addirittura la prima nevicata sulle Alpi non fanno presagire nulla di positivo. Le intense piogge che si stanno abbattendo da domenica sera sull’Italia Settentrionale hanno provocato non pochi danni, per fortuna nessuna persona è rimasta vittima del nubifragio.

In Piemonte ed in Liguria è stata diramata lunedì 4 ottobre l’allerta arancione rossa, la situazione era diventata ingestibile ed i Vigili del Fuoco hanno lavorato senza sosta per garantire la sicurezza di tutti.

Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta per la giornata odierna.

Le previsioni per mercedi 6 ottobre 2021

La morsa del mal tempo non lascia l’Italia, almeno per ora. Una giornata instabile un po’ ovunque con temperature in calo. Temporali e rovesci in Lombardia, Venero, Emilia-Romagna, Centro Italia, Sicilia, Campania, Calabria e Puglia.

NORD

Al Nord tempo instabile, piogge diffuse su tutto il Settentrione più o meno forti. Si avranno nel corso della giornata temporali in Lombardia orientale e al Nordest, in giornata anche al Nordovest. In Veneto ed Emilia-Romagna soffierà la Bora. Le temperature sono in calo ed oscilleranno tra i 10 ed i 17 gradi.

CENTRO E SARDEGNA

IL Centro Italia non è risparmiato dal mal tempo, tutte le regioni saranno più o meno bagnate tranne la Sardegna. Le temperature oscilleranno tra i 15 ed i 22 gradi.

SUD

Il Sud sarà bagnato da diversi temporali che si succederanno durante la giornata, soprattutto la Campania, la Sicilia e la Calabria. Le temperature oscilleranno tra i 17 ed i 25 gradi.

Per continuare ad essere aggiornato in tempo reale sulle condizioni meteo, continua a seguirci.