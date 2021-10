Test: quale elemento naturale sei? Terra, acqua, aria o fuoco?

Il test sugli elementi ti aiuterà a capire se appartieni alla terra, all’acqua, all’aria o al fuoco. Questi rappresentano il fondamento della vita e sono da anni onorati.

Il fuoco, l’aria, l’acqua e la terra sono i quattro elementi naturali considerati il fondamento della vita in quanto ogni sostanza presente sul nostro pianeta è composta da materia. Questa teoria venne introdotta del IV secolo a.C. da un filosofo greco, il suo nome era Anassimene di Mileto. Le sue idee viaggiarono nel tempo e nello spazio tanto da incuriosire secoli più tardi Empedocle, Socrate ed Aristotele.

In base a questa teoria, che ha generato lo studio più approfondito sui quattro elementi, ogni tipo di sostanza, sia ne macrocosmo che nel microcosmo, è composta da elementi naturali ovvero fuoco, aria, acqua e terra.

A quale elemento appartieni? Scoprilo con poche domande

Tra queste stagioni quali preferisci in base al tuo carattere?

Primavera ( vivace) / Estate (calda) / Autunno (misteriosa)

Cosa ti stuzzica mangiare tra

Pesce fresco / Filetto di carne / Dolci

Quali aggettivi rispecchiano maggiormente la tua persona

Forte e spirituale / Allegro ed ottimista / Sincero e coraggioso

Quando ti senti pieno di energie?

Mattina / Sera / Sempre

Il tuo colore preferito tra questi elencati è

Rosso / Viola / Blu

I valori più importanti per te sono

Amicizia e avventura / Patria e famiglia / Benessere e amore

Hai appena fatto una scelta decisiva, come ti comporti?

Ti scusi con i tuoi amici / Te la sbrighi da solo / Guardi chi ha più esperienza di te

Il tuo aspetto fisico è importante?

Poco, curo lo spirito / Molto, la prima impressione conta / Quanto basta

Come vivo il rapporto con il tuo partner?

Normale, nulla di speciale / Travolti dai sentimenti / Tenerezza senza fine

In una discussione come ti comporti?

Ti agiti molto / Sei per il dialogo / Ti chiudi in te stesso

Maggioranza risposte A

Sei il quinto elemento, sei una persona molto complessa e mistica, non fai parte di un elemento conosciuto. Hai una personalità difficile e tendi ad analizzare gli altri mentre tu sei imperscrutabile. Non sei superficiale o banale, sei una persona profonda ed unica.

Maggioranza risposte B

Sei terra e fuoco, sei una persona vera e realista, nella vita vuoi solo certezze per vivere in sicurezza. Non sei un sognatore ma molto realista. Credi in quello che fai e ti impegni al massimo per riuscire nel tuo intento.

Maggioranza risposte C

Sei acqua e cielo, sei una persona molto sensibile, ti emozioni per poco e con poco. Vivi di sentimenti e spesso le persone ti feriscono, ma tu vai avanti per la tua strada perché sai che dare è molto più importante che ricevere. Spesso sogni ad occhi aperti, sei romantico e nulla potrà appesantire la tua anima che ha voglia di leggerezza.