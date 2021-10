La Rai ha grandi piani per Caterina Balivo. Per lei un ritorno in grande stile facendo fuori un collega

Caterina Balivo sarebbe pronta a tornare in tv. Queste le indiscrezioni che partono dagli uffici di Viale Mazzini all’interno dei quali, pare, si stia trovando la formula giusta per far tornare, in grande stile, la conduttrice campana.

Caterina è un po’ che manca dagli schermi. Dopo la chiusura di “Vieni da me” ha preso una pausa volontaria per dedicarsi alla famiglia. Poi nessun programma le è stato affidato, se non il ruolo di giurata, lo scorso anno, ne “Il cantante mascherato” di Milly Carlucci. E ora? Pare che per lei si aprano le porte del preserale di Rai 1.

NON PERDERTI ANCHE — > “Se questo non è amore” Eros Ramazzotti nuovo flirt, il nome

Caterina Balivo, ecco cosa le aspetta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

NON PERDERTI ANCHE — > “GF Vip”, Aldo Montano in lacrime nella notte: il motivo spiazza tutti

Per Caterina Balivo pare che ci siano diverse ipotesi al vaglio dei vertici Rai. A riportarle è il settimanale Oggi che parla di un programma preserale per la compagna di Guido Maria Brera o addirittura una prima serata tutta per lei.

Un bel salto di qualità per la conduttrice che fino ad ora, in tv, ha sempre “occupato” la fascia del primissimo pomeriggio a seguito dei tg con programmi che hanno sempre riscosso il favore del pubblico.

Ecco che così spuntano le ipotesi sul suo futuro. C’è chi parla della conduzione di talk o addirittura di un gameshow. E se così fosse Caterina farebbe fuori un grande nome del piccolo schermo.

C’è chi dice, infatti, che la Balivo potrebbe arrivare dritta alla conduzione de “L’Eredità” spodestando, dopo diversi anni, il fenomeno di Flavio Insinna. Un’ipotesi che trova qualche conferma anche nelle parole del presentatore che in una recente intervista ha ammesso che per il prossimo anno ci vedrebbe bene una donna al timone del seguitissimo quiz.

Sarà davvero Caterina Balivo? Questo è presto per poterlo dire anche se i presupposti ci sono tutti.

Del resto lei non è nemmeno nuova ai quiz. Tra il 2008-09 ha condotto, infatti, “Dimmi la Verità”, il format nel quale due vip dovevano riuscire a rivelare verità scomode. Grande successo per la conduttrice che all’epoca, con gli ascolti, superò anche “Amici”.