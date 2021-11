Vi è sempre più necessità di una libertà assoluta e l’attrice Kasia Smutniak diverrà sua portavoce in uno spettacolo unico nel suo genere.

Ben lontana da ricorrenti stereotipi di bellezza, particolarmente attiva per la difesa dei diritti umani, e da sempre riconosciuta dal pubblico per la sua indiscussa naturalezza, l’attrice e modella di origini polacche classe 1978, Kasia Smutniak, ha spontaneamente contribuito nella giornata di oggi a rinvigorire il dibattito su una priorità che nella nostra penisola non può più essere data per scontata.

Amata protagonista di pellicole di grande spessore, come “Allacciate Le Cinture” di Ferzan Ozpetek, “Perfetti Sconosciuti” di Paolo Genovese, “Loro” di Paolo Sorrentino, e il più recente capolavoro d’animazione “Dolittle” realizzato da Stephen Gaghan, l’attrice si è dimostrata ancora una volta per il suo ingente seguito come “un valido esempio in tutto e per tutto“.

“Attributi enormi” Kasia Smutniak scopre il meglio di sé in totale libertà, è unica – FOTO

