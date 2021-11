Eva Henger non smette di far sognare il suo pubblico che da anni la segue dai suoi primi esordi. L’ex pornostar non tramonta mai.

La bellissima Eva Henger continua a far sognare ad occhi aperti milioni di fan, l’ex attrice a luci rosse ha quasi 50 anni ma ne dimostra 30 di meno. Alcuni pensano abbia fatto un patto con il diavolo altre invece invidiano la sua genetica.

Originaria dell’Ungheria si trasferisce in Italia negli anni ’90 ed incontra Riccardo Schicchi, regista, fotografo ed imprenditore che introduce la sensuale Eva nel mondo del porno, fino agli anni 2000, l’attrice ha girato oltre 20 pellicole a luci rosse. Riccardo ed Eva si sposano, la loro unione è durata fino al 2012, anno in cui Riccardo morì a causa del diabete di tipo 2, malattia di cui soffriva da tempo.

Dopo la morte del marito ( suo manager) Eva decide di cambiare vita e di dedicarsi solo al mondo dello spettacolo, debutta in televisione come conduttrice, opinionista e concorrente di alcuni reality.

Eva fa giare la testa a tutti, il suo lato B è uno spettacolo

Il tempo non sembra aver scalfino la divina bellezza di Eva, che come la prima donna si è lasciata tentare dall’erotismo e dalla lussuria. Ma a parte il parallelismo biblico, l’ex pornostar ha cambiato vita e si è dedicata ai figli e alla carriera, dopo la morte del marito Riccardo.

Oggi conduce una vita diversa da quella antecedente agli anni 2000, su Instagram è diventata un influencer e vanta 1 milione di follower. I suoi scatti lasciano senza parole, il suo fisico sembra scolpito nella pietra e nel tempo.

Le ultime foto postate mostrano un panorama mozzafiato ma l’unico panorama che i fan ammirano è il suo perfetto lato B che sembra essere stato disegnato con un compasso ed il costume che delicatamente scivola tra le natiche.

“Eva sei sempre fantastica” scrive qualcuno, “Tu ci farai morire prima o poi” risponde qualche altro. Eva ha dichiarato, in qualche occasione, di aver odiato i porno, di essere stata spinta dall’uomo che amava a lasciarsi andare davanti alle telecamere, oggi è una donna rinata che ha ripreso in mano la sua vita.