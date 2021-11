Alcuni segni zodiacali tendono a essere particolarmente tranquilli, preferendo di gran lunga restarsene nel proprio guscio piuttosto che ritrovarsi al centro dell’attenzione

Ci sono persone che possiedono un carattere piuttosto pacato che li porta a non trovarsi esattamente a proprio agio in situazioni caotiche. Personalità di questo tipo preferiscono farsi da parte senza attirare l’attenzione su di sé, il silenzio a chiacchiere inutili e la pace della propria routine piuttosto che ritrovarsi sommersi da una folla di individui. Questo potrebbe ricollegarsi a una sorta di timidezza o introversione, e stando a quanto riportano gli astrologi anche le stelle potrebbero metterci lo zampino. Scopriamo quali segni zodiacali tendono a rispecchiarsi in questa categoria di persone.

I segni zodiacali più tranquilli e riservati: quali sono

Tra i segni zodiacali che tendono ad avere un carattere più mite troviamo il Toro che tende a scegliere la solitudine anche trovandosi accerchiato da persone. Spesso desidera prendersi del tempo per poter riflettere e focalizzare le proprie energie in situazioni o persone che ritiene importanti. Non si lascerà coinvolgere in contesti nei quali non si sentirà a proprio agio. La conseguenza sarebbe infatti il suo chiudersi a riccio, restando in disparte.

Poi troviamo il Cancro che il più delle volte tende a non esporsi per timore di quello che gli altri potrebbe dire o pensare. Si tratta infatti di un segno che bada molto al giudizio altrui, finendo così per alterare la propria indole che preferisce mostrare solo a pochi eletti. Per questo risulterà spesso taciturno o un’anima solitaria.

A differenza di quello che si potrebbe pensare anche il Capricorno rientra nella categoria dei segni più tranquilli. Prima di aprirsi e di lasciare che la propria personalità venga a galla preferisce avere un quadro della situazione. Lo fa restando in disparte, captando segnali e cercando di conoscere chi ha attorno. Solo quando si sentirà a proprio agio riuscirà ad aprirsi maggiormente, mostrando a tutti anche il suo lato più espansivo.

Poi troviamo l’Acquario che tende a prendersi del tempo per sé, isolandosi dal resto del mondo, quando si sente particolarmente stanco o sopraffatto. Tendenzialmente introverso, preferisce ricaricarsi stando da solo e dedicandosi alle attività che più lo aggradano. Dalla lettura di un libro a una passeggiata, purché questo avvenga in solitaria. Le persone nate sotto questo segno non sono grandi chiacchieroni e preferiscono dedicarsi a discorsi più profondi piuttosto che a conversazioni banali.

Infine ci sono i Pesci, tra i segni più tranquilli di tutto lo Zodiaco. Per fare agitare o alterare le persone nate sotto questo segno bisogna mettersi di impegno e soprattutto compiere gesta davvero fuori luogo. Tendenzialmente i Pesci preferiscono restarsene nel proprio mondo, a sognare una realtà che spesso non corrisponde a quella reale. Si dedicano all’arte e alla creatività, preferendo il silenzio a tante chiacchiere inutili e la pace a conflitti potenzialmente evitabili.