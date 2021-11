Carolina Stramare e la passerella che non ti stanchi mai di guardare. Total black e quell’inquadratura che fa perdere la testa

La sua audace e invincibile bellezza l’ha portata alla vittoria dell’ottantesima edizione di Miss Italia e da allora non si è più fermata. Influencer, showgirl e modella, Carolina Stramare continua a piacere lasciando i suoi follower sempre senza respiro.

E così tra uno scatto ed un altro, è arrivata anche nel mondo del calcio. Helbiz Live l’ha scelta, infatti, per gli appuntamenti della Serie B e lei con i suoi occhi di ghiaccio e le sue forme conturbanti strega anche i tifosi a bordo campo. Carolina porta il sole pure sui campi di calcio e gli apprezzamenti per lei volano.

Carolina Stramare, passerella sexy e zoom che inchioda

Giornate sempre intense quelle di Carolina Stramare che tra impegni di lavoro e un trasloco in atto non si ferma un attimo. Trova però sempre il tempo di parlare con i suoi follower, mentre è in macchina o anche tra una pausa e l’altra di lavoro.

Ieri, poi, il video che ha letteralmente paralizzato i social. Una sorta di mini sfilata, con inquadratura dal collo in giù, ed uno zoom ripetuto che ha fatto scoppiare le coronarie dei suoi oltre 300 mila follower su Instagram.

Il look di Carolina è casual e anche un po’ strong. Total black con pantalone attillatissimo, giubbino di pelle ed una maglia con una stampa sulle tonalità del blu. Mentre cammina, con quel portamento che solo una modella regina di bellezza come lei conosce, zoomma sulla sua maglietta ripetutamente. E’ una passerella, la sua, che non ci si stanca di guardare.

Magari l’intento è di far vedere la maglia ma gli occhi dei fan cadono tutti nel punto più bello, lì love l’obiettivo della fotocamera si focalizza, il seno.

Le forme si intravedono e bastano a tutti i follower della Stramare per sognare ad occhi aperti, lei piace anche così.