Fatima Trotta sa come ammaliare i suoi fan, con estrema eleganza sbaraglia la concorrenza e si piazza come reginetta del web.

La bellissima e peperina Fatima Trotta è una conduttrice televisiva molto amata dal pubblico italiano, negli anni si è fatta notare ed apprezzare non solo per il suo carattere esuberante e sempre allegro ma anche per il suo straordinario talento artistico.

Abbiamo conosciuto Fatima grazie al programma comico “Made in Sud”, in onda dal 2008 al 2020, questa però non è stata la sua unica esperienza televisiva anche se l’ha portata alla ribalta nel mondo dello spettacolo. Nel 2005 la talentuosa Fatima ha partecipato allo show “I Raccomandati”, condotto da Carlo Conti ed ha recitato in una piccola parte nella soap “Un Posto al Sole”.

Di recente l’abbiamo apprezzata alla conduzione di “Honolulu” con Francesco Mandelli.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Sei da morsi”, Jessica Franceschetti esagera, una bomba a orologeria: il seno esplode nel top – FOTO

Fatima Trotta provoca i fan, l’effetto vedo non vedo è da infarto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐅𝐚𝐭𝐢𝐦𝐚 𝐓𝐫𝐨𝐭𝐭𝐚 (@fatimatrottaofficial)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Non so chi scegliere” Eleonora Incardona, lo spot è bollente: lei e Chiara Ferragni mostrano i reggiseni, che coppia – FOTO

Non solo conduttrice ed attrice teatrale, anche modella ed influencer su Instagram, Fatima Trotta è una vera star del web. Seguita da 244mila follower la showgirl piace a tutti, ogni suo scatto crea scompiglio, con eleganza e sensualità riesce a smuovere gli animi, anche quelli più tenebrosi.

Le ultime foto hanno raggiunto la vetta della notorietà, in pizzo bianco mostra un effetto vedo non vedo di uno shooting fotografico. Lo sguardo da cerbiatta, il corpo esile e le trasparenze annientano psicologicamente i fan che si apprestano a commentare all’unisono.

“Che femmina” scrive qualcuno, “Ma cosa sei?” domanda un fan, “Ti prego scopriti di più” leggiamo tra fila immense di complimenti.

Fatima esordisce con una domanda: “Ci vogliono troppi anni per conoscere realmente una persona…tu quanto tempo hai?”, un pensiero profondo grazie al quale si è intavolato un discorso improntato sulla conoscenza dell’altro e sul tempo che si ha a disposizione. La partecipazione è stata tanta e la conduttrice può tenersi soddisfatta, con poco è riuscita a creare un dialogo tra i suoi follower.

Fatima Trotta si conferma una donna molto intelligente ed un’artista completa, negli anni a venire ne vedremo delle belle, sicuramente riuscirà a fare ancora tanto.