“Non vedo l’ora di…”, Annalisa, la proposta più bella in minigonna e top. Nella FOTO non si fa mancare nulla

Annalisa non riesce più a contenere l’eccitazione: l’ultima foto apparsa sui social è l’emblema della sua felicità

La meravigliosa Annalisa Scarrone non riesce più a contenere la felicità. Dopo l’esperienza di “Sanremo 2021”, durante la quale il suo singolo “Dieci” ha potuto godere di un’eco mediatica a dir poco clamorosa, la cantante si è concentrata su “Nuda 10“, riedizione del precedente album “Nuda“.

Un’esperienza che ha permesso ad Annalisa di duettare con svariati artisti e di proporre nuove versioni dei suoi brani, tra cui “Movimento lento” ed “Eva+Eva“, rispettivamente in collaborazione con Federico Rossi e Rose Villain. Solo di recente, la Scarrone ha comunicato ai followers la notizia che tutti stavano attendendo. L’outfit, tuttavia, non ha potuto far a meno di distogliere l’attenzione…

Annalisa, la proposta più bella in minigonna e top. Nella FOTO non si fa mancare nulla

