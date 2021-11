Milly Carlucci è la regina di “Ballando con le stelle”. Adesso viene fuori cosa fa la padrona di casa prima di ogni puntata

Questa sera andrà in onda una nuova puntata di “Ballando con le stelle”, il talent show di Milly Carlucci che nonostante la sua longevità non smette di conquistare il pubblico del sabato sera. I personaggi di quest’anno sono seguitissimi e non mancano gli argomenti per parlare e discutere del programma.

Tra tutti però c’è una stranezza che è stata svelata in queste ore. Perché Ivan Zazzaroni, componente della giuria, sta spesso in piedi durante le puntate? Ci hanno pensato gli autori della trasmissione a spiegarlo a Tv Sorrisi e Canzoni. Per lui gli sgabelli sono scomodi ma ha anche un rito scaramantico: “Da quando lo fa gli ascolti vanno ancora meglio”.

“Ballando con le stelle”, ecco cosa fa Milly Carlucci

Gli autori di “Ballando con le stelle” non hanno svelato solo quel retroscena su Ivan Zazzaroni ma ovviamente hanno parlato anche della padrona di casa, Milly Carlucci. Lei oltre ad essere la presentatrice del programma è anche direttrice artistica, motivo per il quale tutto quello che succede in ogni puntata è deciso da lei.

“Tutto nel programma è deciso dal direttore artistico Milly Carlucci e dalla squadra di autori, che è composta da Giancarlo De Andreis, Giovanni Giuliani, Maddalena De Panfilis, Francesco Sasso, Simone Troshel, Danila Lostumbo e dal regista Luca Alcini” hanno spiegato alcuni di loro a Tv Sorrisi e canzoni.

Milly si occupa di decidere in che tipo di ballo si esibiranno le coppie in gara, sceglie le musiche per ogni singola esibizione e gli adattamenti insieme a Giancarlo De Andreis. Sotto la sua supervisione anche i costumi in collaborazione con la costumista Federica Boldrini.

Insomma non c’è nulla di quello che vediamo ogni sabato nella puntata di “Ballando con le stelle” che non passi prima sotto l’occhio attento della Carlucci. La sua lente di ingrandimento vede e controlla tutto e senza la sua approvazione nulla può essere fatto.

Gli autori hanno raccontato anche che tutti i concorrenti di “Ballando con le stelle” fanno “fisioterapia e massaggi dopo ogni prova”. Le ore di allenamento sono tante e anche molto impegnative e per questo il fisico va coccolato e salvaguardato.