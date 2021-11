Mercedesz Henger risponde alla domanda più piccante su Instagram. Quello che dice lascia di stucco i follower

Continua la guerra ed il gelo familiare tra Eva e Mercedesz Henger. Mamma e figlia che non si parlano da parecchio tempo, si sono riviste in Ungheria per il matrimonio della mamma di Eva e subito i fan avevano pensato ad una riappacificazione dopo alcuni giorni trascorsi in famiglia.

Niente da fare ci ha tenuto a precisare Memi sui social. I rapporti con la madre non esistono e non si torna indietro. Tutto confermato dopo qualche giorno dall’ex porno diva che al settimanale Nuovo ha accusato la sua primogenita di aver fatto soffrire la sorellina di 12 anni che sperava finalmente in una riappacificazione.

Mercedesz Henger, la risposta intima lascia di stucco

Domenica di relax per la bella Mercedesz Henger che ha deciso di dedicare un po’ di tempo ai suoi follower inserendo il box delle domande. È una pratica questa che piace molto ai fan dei personaggi famosi in quanto riescono a dialogare con i propri beniamini e, anche se la propria domanda non viene scelta, resta un modo per scoprire sempre curiosità nuove su di loro.

“In questi giorni non ho fatto molte storie parlate quindi chiacchieriamo un po’” scrive la figlia di Eva nelle Instagram Stories ed in breve tempo è sommersa di domande. C’è chi le chiede come mai è stata poco presente, chi se sta già pensando alle vacanze di Natale e Capodanno, fino ad arrivare all’alimentazione. Mercedesz ha rivelato di non mangiare carne da quasi un anno, mentre alcuni tipi di pesce come tonno e salmone sì ma ancora per poco.

Poi la domanda più hot e più spinta. “Faresti l’amore con me?”, l’influencer non si tira indietro e dice: “A parte che la tua foto profilo è palesemente con la tua fidanzata se non tua moglie, e comunque no! Uno perché non ti conosco, due perché sei uno che fa queste domande sui social quindi..”.

Fan colpito e affondato. La risposta di Mercedesz non lascia spazio ai dubbi. Il no è secco e convinto.