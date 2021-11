La splendida giornalista è pronta ad assistere al match Irlanda del Nord-Italia con una mise impeccabile. Fans in visibilio!

Giorgia Rossi ha ammaliato tutti i suoi followers con uno scatto pubblicato su Instagram che ha lasciato tutti senza parole.

La bellissima giornalista è nata a Roma nel 1987, ha studiato giurisprudenza ma non ha mai terminato gli studi così si è iscritta all’albo dei giornalisti del Lazio e a soli vent’anni ha iniziato a lavorare per ‘Roma Channel’.

Successivamente si è trasferita su Sky Sport, poi Rai Sport e nel 2013 è approdata su Mediaset conducendo diverse trasmissioni sportive della rete.

Dal 2021 è passata a Dazn, dove già si trovava Diletta Leotta.

Giorgia e Diletta sono i volti più richiesti dagli amanti del calcio perchè accompagnano talento a bellezza.

Giorgia Rossi, fascino e femminilità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> “Ma che gli volete dire a una f**a del genere” Barbara D’Urso, mise graffiante per un inizio settimana bollente – FOTO

In questo scatto mostra tutto il suo fascino e la sua femminilità mentre indossa un vestito di pelle nero che le calza a pennello.

La sua sensualità è tangibile da questo scatto, mentre si volta e fissa un punto nel vuoto dando sfogo alla sua chioma fluente che le incornicia il volto.

Il suo sguardo magnetico è risaltato da un smokey eyes che la rende ancora più attraente

Davvero impossibile resisterle! Ma chi il fortunato fidanzato di Giorgia Rossi?

Si tratta di Alessio Conti con il quale è fidanzata da sette anni. Anche lui è un giornalista sportivo, lavora a Sport Mediaset e ha 45 anni.

Prima di approdare a Dazn, la splendida 34enne a proposito del suo compagno, aveva rivelato in un’intervista: “Abbiamo cominciato a convivere da subito e avevamo anche un progetto di famiglia che per ora abbiamo messo in stand by per la mia nuova avventura. La nostra è una storia solidissima, un vero pilastro”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> “Elegante ed audace” Flora Canto, posa impeccabile e quella scollatura che esce dalla giacca: sublime – FOTO

In passato si parlò di un flirt tra Giorgia e Miralem Pjanic, quando militava nella Roma. Il calciatore però era sposato e la stessa giornalista ha sempre negato questa relazione sottolineando di aver incontrato il centrocampista sempre e solo in occasioni professionali.