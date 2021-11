Manila Nazzaro conquista tutti con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram: nel giro di pochissimi minuti i social sono andati in tilt

Manila Nazzaro è in assoluto una delle protagoniste di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. È entrata nella casa lasciandosi alle spalle molte cose importanti che ad oggi la aspettano fuori: i suoi figli, una casa che sta costruendo, il suo fidanzato Lorenzo Amoroso. I due si sono conosciuti un po’ di anni fa e hanno superato tantissimi ostacoli prima di arrivare a dove sono oggi: finalmente dopo tanta fatica sono riusciti a raggiungere la loro tanto agognata felicità e tra di loro non potrebbe andare meglio di così.

Manila Nazzaro bellissima come non mai al GF Vip: record di likes

Ad oggi Manila è nella casa più spiata d’Italia a proseguire la sua avventura come concorrente del GF Vip, che sta andando abbastanza bene. Non è la prima volta che la vediamo in un programma perché aveva già partecipato a Temptation Island un paio di edizioni fa, proprio insieme al suo Lorenzo. Se lì era tanto amata, qui è un personaggio molto ambiguo per i telespettatori: infatti c’è chi la ama, chi la odia e chi non l’ha ancora capita a distanza di due mesi dall’inizio.

Lo staff di Manila ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram che la ritrae sul divano della casa, con un abito meraviglioso addosso che le lascia scoperte le gambe. I commenti però sono tutti simili e ripetitivi: “Sei una bellissima donna ma ti vedo falsa“.

Nel giro di pochissimi minuti, lo scatto ha raggiunto tantissimi likes in ogni caso: nonostante tutto Manila ha dei followers molto fedeli che la stanno aspettando sui social.