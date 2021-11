Can Yaman pizzicato a Roma con LEI, incredibile. Le FOTO parlano chiaro

L’attore turco impegnato fino all’estate con la giornalista sportiva Diletta Leotta, oggi pare abbia superato la separazione con una nuova fiamma.

La giornalista sportiva e il bell’attore turco avevano dato molte notizie in pasto alla cronaca rosa quest’estate dopo essere usciti allo scoperto rivalendo al mondo la loro storia d’amore.

Per Diletta Leotta e Can Yamen però la favola è ben presto finita e la notorietà della relazione caduta in branco ai pesci che ne hanno fatto spazzatura tanto da dichiarare che tra loro fosse tutto montato solo per accrescere la reciproca celebrità di entrambi sui social e il web.

Mentre tutto al momento tace sui motivi della separazione (vera o presunta che sia), spunta fuori una nuova rivelazione del settimanale Chi che su un post Instagram svela alcune informazioni che anticipano l’uscita della rivista. Qualcosa di piccante bolle in pentola, nuovo amore in vista?

Can Yaman ha già rimpiazzato Diletta, paparazzato nella capitale con un volto noto

Il magazine ha infatti immortalato Yaman e l’attrice Francesca Chillemi mentre escono dallo stesso portone della casa romana di lei, il suo punto di appoggio quando deve girare nella Capitale.

“A Roma avrebbero trascorso due notti nella stessa casa. Un weekend insieme da clandestini“. Le fotografie risalgono allo scorso weekend, i due sono incappucciati dalla testa ai piedi per non farsi riconoscere da fotografi e curiosi, sono anche usciti in due diversi momenti separati per non dare nell’occhio.

Francesca, a quanto si legge, è andata via di buon mattino per raggiungere il compagno Stefano Rosso a Milano con la figlia Rania di 5 anni.

I due si erano già conosciuti nell’ultima puntata della sesta stagione di “Che Dio ci aiuti” e da settembre scorso stanno lavorando sul set della nuova serie “Viola come il Mare”, la produzione Lux Vide ispirata al romanzo della Terzani “Conosci l’estate?” di Simona Tanzini.

I diretti interessati ovviamente non hanno fatto trapelare nulla ma adesso le foto sono un nuovo pretesto per far (s)parlare i fan che si sono scagliati proprio sulla precedente relazione di Can che ancora oggi è velata nell’ombra e nei sospetti più profondi.