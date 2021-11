Annalisa incendia Instagram con un outfit inaspettatamente sexy. La cantante rivela i punti più seducenti ed il risultato è esplosivo: fan in crisi

Annalisa è ormai inarrestabile: sulla vetta del pop, tra gli artisti italiani più in voga del momento, continua a collezionare enormi risultati. Prima della consacrazione come punto di riferimento per le nuove generazioni e la musica contemporanea, sono diversi gli anni trascorsi tra esperienza e studio.

Il 2010 è l’anno dell’esordio ad “Amici“, dove si classifica seconda, riscontrando grandi consensi da parte del pubblico. Se i primi album della cantante evidenziano un gusto più melodico, è negli ultimi progetti che si avvicina alle sonorità contemporanee, con note decisamente più urban.

Una svolta che dimostra anche attraverso la scrittura dei brani e alle partecipazioni degli altri artisti. Proprio come nell’ultimo album “Nuda10“, che presenta il featuring di Rose Villain per il brano “Eva+Eva“, oltre alla collaborazione di Federico Rossi alla hit dell’estate “Movimento Lento“, dai suoni reggaeton.

Il successo che esplode dal punto di vista musicale, si rispecchia anche nell’apprezzamento che riscontra sui social, dove totalizza 1,7 milioni di followers. Complice lo stile ineguagliabile che contraddistingue la sua presenza, ma soprattutto la magnetica bellezza della cantautrice, che conquista gli utenti ad ogni scatto pubblicato. La sua evidente sensualità è la principale componente dell’ultimo post su Instagram, dove sfoggia un look estremamente piccante.

Annalisa, l’outfit conturbante che infiamma Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

Sul profilo Instagram di Annalisa Scarrone si scatenano i fan in seguito all’ultimo scatto, dalla promettente descrizione: “Momento autostima del mercoledì“. Non c’è giorno della settimana che necessiti di particolare attenzione per esaltare lo straordinario fascino di una delle cantanti attualmente più note, ma quello di oggi ha qualcosa di assolutamente diverso. L’outfit che presenta regala emozioni travolgenti ai fan, in un vortice di seduzione che trascina al suo interno ogni spettatore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—> “Il panettone è sotto l’albero”, Diletta Leotta, il posteriore infiamma i social. L’inquadratura ti distrugge – FOTO

La cantante sceglie i pantaloni neri aderenti, ai quali abbina il crop top in blu scollatissimo, con tanto di nodo rivelatore, che lascia scoperta proprio la pancia. La proposta attillata evidenzia la strepitosa silhouette della cantautrice, che grazie alle aperture strategiche del look, mostra i punti più attraenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—> “Semplicemente bellissima”. Giulia De Lellis cambia look e spiazza tutti FOTO

Porta i capelli a un solo lato del suo incantevole volto, dove spiccano i grandi occhi verdi, evidenziati dal make up illuminante. La maxi catena dorata conferisce ancora più stile al risultato, per un effetto assolutamente irresistibile.

I followers della cantante non tardano a riservarle la loro ammirazione, con una serie di like e commenti che faticano ad esaurirsi: “Abbassi la nostra autostima“, “Ma quanto sei Bella?“, “Favolosa“.