Bianca Guaccero ha mandato in estasi il popolo del web con una mise in pelle irresistibile. Le sue curve sono da infarto.

Bellezza mediterranea, fascino magnetico, verve unica. Bianca Guaccero continua a stupire i fan anno dopo anno con le sue curve travolgenti e il suo sguardo ipnotico. 40 anni, la conduttrice pugliese ha fatto nel breccia di milioni di italiani recitando in film e fiction nonché guidando format di successo.

Negli ultimi anni è subentrata nel programma “Detto Fatto” che guida in modo brillante, stupendo sempre tutti con i suoi look, il suo carisma e la sua bellezza.

Sposata con il regista Dario Acocella, matrimonio finito nel 2017, con lui ha dato alla luce la figlia Alice nel 2014.

Accanto ai successi televisivi ha conquistato una grande notorietà sul web: è seguitissima su Instagram, dove il suo profilo conta ben 753 mila follower rapiti dai suoi scatti mozzafiati.

A seguito di ogni foto postata sul suo feed il popolo del web non può che gioire, complimentandosi sempre con la Guaccero per il suo fascino intramontabile. L’ultimo apparso sulla sua gallery ha scatenato le fantasia dei fan, in estasi per la mise hot sfoggiata dalla presentatrice, ritratta immersa negli studi della trasmissione protagonista nei pomeriggi di Rai due.

Bianca Guaccero mise rovente: panorama sbalorditivo

Per vedere l’ultimo scatto di Bianca Guaccero, vai su Successivo