Giovanna Civitillo, la FOTO che farà ingelosire Amadeus. Posa di profilo e posteriore incantevole, da svenire!

Giovanna Civitillo, la foto che non mancherà di far ingelosire il conduttore Amadeus: posa di profilo e posteriore incantevole

Sono una delle coppie più amate ed affiatate del panorama televisivo italiano, a cui le occasioni di lavorare insieme non sono certamente mancate. Giovanna e Amadeus, sposati da 12 anni e fidanzati da oltre 18, portano avanti una vera e propria favola d’amore che, nel gennaio del 2009, ha permesso loro di allargare la famiglia e di dare il benvenuto a Josè Alberto, primo e unico figlio della coppia.

Tra di loro, l’affinità non sembra mai venir meno, sebbene Amadeus abbia più volte ammesso di essere molto geloso della ballerina di Vico Equense. Alla luce di quanto appena detto, che cosa penserà il conduttore di fronte al recente scatto apparso nel profilo di coppia? La gelosia è assicurata!

Giovanna Civitillo, la FOTO che farà ingelosire Amadeus: il posteriore è incantevole

Giovanna e Amadeus formano una coppia perfetta non solo da un punto di vista strettamente sentimentale, ma anche e soprattutto professionale. I due, che si conobbero nel 2003 all’interno dello studio de “L’Eredità”, sono tornati a lavorare insieme in occasione degli ultimi due “Festival di Sanremo“, in cui Amadeus ha rivestito il ruolo di conduttore. Sua moglie, che non si separa mai da lui, ha invece guidato il “Primafestival”, dando prova delle proprie indiscusse doti artistiche.

Su Instagram, i due condividono persino la pagina social “Giovanna e Amadeus”, che ha oltre 400mila seguaci. A fronte dell’ultimo scatto che ritrae la favolosa ballerina, la gelosia del conduttore non potrà evitare di riaffiorare. La Civitillo, con indosso una giacca multicolore abbottonata fino al collo e degli aderentissimi pantaloni neri, è un vero trionfo di curve. Il posteriore incantevole, valorizzato dalla posa, avrà attirato l’attenzione di tutti i suoi fan.

“A te non servono effetti speciali, sei perfetta così“: questo il complimento dolcissimo rivoltole da un utente, che la conduttrice non avrà mancato di apprezzare. Ma che cosa pensa davvero Amadeus della sensualità estrema di sua moglie? Al momento non ci è dato saperlo.