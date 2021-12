Elisabetta Gregoraci irresistibile, non si trattiene: “Farlo con te…ci tengo tantissimo!” – FOTO

La showgirl ha svelato cos’ha combinato a casa pochi giorni fa assieme al suo grande amore, una sorpresa immortalata in un carosello di foto splendide.

Lei è bellissima ed irresistibile e la sua community Instagram di 1,9 milioni di follower non riesce più a trattenersi quando Elisabetta Gregoraci pubblica un nuovo scatto nel suo profilo social.

Attivissima sui social non perde occasione per mostrare qualche retroscena esclusivo della sua vita privata, soprattutto se questo riguarda il rapporto con l’amato figlio Nathan Falco nato dalla relazione con Flavio Briatore.

Proprio con Nat la conduttrice e modella ha deciso di mettersi alla prova con l’allestimento degli addobbi natalizi in casa. Vediamo cos’hanno realizzato di magnifico nella loro abitazione di Monte Carlo?

Elisabetta Gregoraci mamma super fashion anche mentre prepara l’albero di Natale

“Fare l’albero di Natale è un momento a cui tengo tantissimo…ho dei bellissimi ricordi della mia infanzia quando lo addobbavo con la mia mamma, il mio papà e Marzia. Ogni anno per me e Nathan è un momento di complicità e magia per me irrinunciabile 💙”.

La showgirl ha infatti deciso di allestire un enorme abete innevato nel suo grande soggiorno. Il carosello di foto immortala lei ed il figlio mentre seduti a terra ultimano l’allestimento con palline, ghirlande, pacchi incartati di rosso sotto l’abete, lucine colorate, un mega Babbo Natale a grandezza umana alle loro spalle e tanti sorrisi ad illuminare la sala.

Lei sorride felice mentre a piedi nudi aiuta il figlio, pantaloni stretti beige ed un maglioncino bianco stretto in vita. La stessa grinta ed emozione che anno dopo anno (come possiamo vedere nell’ultima foto, un collage di scatti del passato) lei e Nathan hanno nel vivere questo bel momento di condivisione madre e figlio.

I fan sono esplosi nei commenti: “Questi sono momenti che tramanderai a tuo figlio il Natale è magia ci fa ritornare bambini siete bellissimi❤️”, “La vostra complicità è qualcosa di meraviglioso. Vi amiamo ogni giorno di più ❤️”, “Che bel ragazzo sta diventando…”