Chiara Ferragni e le corna di Fedez: “L’universo ti sta parlando” – FOTO

Chiara Ferragni ha pubblicato insieme a Fedez sul suo profilo social uno scatto che letteralmente scatenato la fantasia dei tanti ammiratori

Che sia una coincidenza oppure no la foto pubblicata su Instagram da Chiara Ferragni con un particolare sorprendente ha davvero sbancato tutto. La corsa verso un successo sempre più grande per l’influencer già più famosa al mondo sembra davvero non volersi arrestare.

Alcune indiscrezioni vogliono il nome della Ferragni fra i papabili alla conduzione del prossimo Eurovision Song Contest. il più famoso spettacolo di musica europeo, grazie alla vittoria nell’ultima edizione dei Maneskin, approda infatti in Italia. Dal 10 al 14 maggio Torino sarà la vetrina in cui si esibiranno artisti provenienti dalle diverse nazioni del vecchio continente.

Avere alla conduzione un personaggio come Chiara Ferragni sarebbe quindi garanzia di successo anche in virtù del grande pubblico che la segue. Per ora la proposta della Rai non è stata ancora ufficializzata ma resta una semplice voce di corridoio.

Chiara Ferragni ha messo un bel paio di corna sulla testa di Fedez

La bella famiglia composta da Chiara Ferragni, Fedez e i figli Leone e Vittoria si sta godendo dei giorni di relax sulle montagne di Saint Moritz. Una location decisamente perfetta per scattare foto che ritraggono i momenti felici. Un’immagine in particolare ha scatenato l’ilarità e la fantasia dei tantissimi follower che seguono la Ferragni attraverso Instagram.

Nella foto in cui la famiglia si mostra in tutta la sua bellezza e felicità Fedez non si è reso conto di venire immortalato con alla testa un bel paio di corna. Le protuberanze di un cervo sono appese alla parete della baita alle loro spalle e riescono ad incorniciare alla perfezione la fronte del rapper.

“L’universo ti sta parlando, forse dovresti fare qualche domanda a Chiara” si è immediatamente affrettato a commentare uno dei tanti follower che si sono divertiti a punzecchiare la coppia.

Un quadretto di famiglia davvero da invidiare che anche questa volta è stato capace di strappare ai tanti ammiratori anche una sincera risata.