Federica Nargi ha fatto emozionare il popolo del web mostrandosi irresistibile immersa in un paesaggio innevato. Subito è tripudio di like.

Popolo del web in estasi a seguito dell’ultimo post condiviso da Federica Nargi. Anche questa volta la showgirl è tornata a stupire il pubblico con la sua bellezza incredibile.

Nata 31 anni fa a Roma, anno dopo anno ha conquistato i fan prendendo parte a format e posando per shooting: in particolare trampolino di lancio della sua carriera è stata la partecipazione a “Striscia la Notizia”, in cui ha ricoperto il ruolo di velina al fianco di Costanza Caracciuolo.

Oltre al successo raggiunto sugli schermi nel tempo ha ottenuto un grande seguito sul web. Su Instagram è seguita da ben 3,9 milioni di follower, incantati dai suoi scatti irresistibili. L’ultimo ha scatenato le fantasie dei fan.