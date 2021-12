I trucchi non servono quando la fortuna gira nel verso giusto, eppure la vincitrice di una somma spropositata rivela oggi il suo segreto ai Gratta e Vinci.

A ricavare nelle ultime ore un’ingente e del tutto inattesa fortuna dall’acquisto di un semplice biglietto Gratta e Vinci, è stata una donna dimostratasi sin dai primi istanti particolarmente spaesata dall’accaduto. L’acquisto del privilegiato tagliando si sarebbe verificato presso la sua tabaccheria di fiducia.

La signora, residente in un comune del nord italiana, dopo aver scoperto della vincita ha finalmente deciso di riscuotere l’incredibile somma e di lasciare che l’informazione venisse a conoscenza di altri giocatori. Per quale motivo? Con molta probabilità pare che l’intenzione della protagonista del lieto evento sia stata di lasciare che la positiva coincidenza possa essere sfruttata in futuro anche da terze persone. Il segreto della vincita risiederebbe in un solo numero fortunato.

Gratta e Vinci somma incredibile ora è ricca grazie al numero fortunato

La donna, originaria dell’Emilia-Romagna, e con maggior precisione residente nel quartiere di Case Finali in provincia di Cesena, si è recata come d’abitudine presso la boutique “Tabacchi & Co“. Ponendosi l’obiettivo di tentare la fortuna attraverso un nuovo biglietto. Giunta in via Ungaretti, dove ha sede il negozio, la donna ha infine preferito fare una scelta. Tra le opzioni disponibili si è affidata all’acquisto di un Maxi Miliardario.

A partire dai soli venti euro spesi lo scorso sabato, per appropriarsi inconsapevolmente del biglietto fortunato, la signora è poi riuscita a beneficiare pochi istanti più tardi di una vincita davvero inaspettata.

La somma conclusiva è stata infatti di ben 50mila euro. Da considerarsi un vero affare dunque. Ed un colpo di fortuna da non sottovalutare.

Per concludere in bellezza, come ha raccontato lei stessa, ciò che le avrebbe assicurato in toto la straordinaria vincita sarebbe stato proprio il fatidico numero 48.