Malena, la porno attrice ha superato la crisi economica dovuta alla pandemia grazie all’app OnlyFan, un settore che non si ferma mai

La porno attrice Malena, a causa della pandemia ha visto lo stop assoluto di tutte le sua attività. Visti i contagi era impossibile mandare avanti la produzione dei film hard, pertanto è rimasta senza lavoro. Tuttavia è riuscita a reinventarsi grazie all’app che sta spopolando in questo periodo, OnlyFans. Tramite questa piattaforma si possono guadagnare soldi condividendo contenuti hot in modo privato.

Malena spiega come guadagnare tramite OnlyFan

Durante una puntata de “Le Iene”, Malena è stata ospite e ha raccontato la sua esperienza con l’app OnlyFan. Una piattaforma a cui si è avvicinata per bisogno più che per passione. Infatti dopo il covid, le attività legate al porno si sono dovute fermare per causa forza maggiore. Ma la porno attrice è riuscita a crearsi un nuovo modo di guadagnare tramite questa app, che prevedere una condivisione di contenuti privati a pagamento.

In pratica i fan devono pagare un abbonamento mensile, che di solito si aggira intorno ai 8-15 euro, per poter vedere i contenuti privati e spesso hard delle loro beniamine. Chiaramente è impossibile fare degli screenshot alle foto condivise dai personaggi, altrimenti sarebbe inutile pagare un abbonamento.

Questa piattaforma ha in pratica salvato il settore porno e di tutti gli spogliarellisti/e. Alcuni personaggi famosi invece, che non c’entrano con il porno, usano la piattaforma per condividere foto leggermente più spinte rispetto a instagram e quindi sempre guadagnare.

Ad esempio troviamo Claudia Romani e Jessica Franceschetti su questa piattaforma. Su OnlyFan è possibile anche fare richieste speciali ai personaggi, quest’ultimi devono però acconsentire e poi nel caso si fissa un prezzo per un pagamento extra.

I guadagni sono sorprendenti, con 1000 followers si possono guadagnare tra i 50 e i 2500 euro mensili. E per chi ha 1 milione di followers, si parla di cifre che variano dai 50.000 ai 2.500.000. Ogni attività però viene tassata come ogni lavoro e l’app trattiene il 20%.

Malena non è sempre stata una porno attrice, in passato conduceva una vita normale, era anche delegata Pd all’Assemblea Nazionale. Poi Rocco Siffredi l’ha scoperta ed è diventata molto nota. Spesso infatti la vediamo come opinionista in vari programmi. Non è stato facile per i suoi genitori accettare il suo lavoro, specialmente per il padre. Ma oggi è una donna indipendente che prende le sue decisioni in autonomia.