600 “Gratta e Vinci” fra le lenzuola di casa ed un valore molto allettante. Ecco cosa è successo a Prato: un fatto eclatante

C’è chi crede nella fortuna e chi nel destino. Chi tenta in tutti i modi la prima, sperando in un futuro migliore e chi, invece, si lascia “governare” da quello che gli eventi della vita gli riservano.

Da molti anni ormai c’è chi tenta la fortuna con i classici “Gratta e Vinci”, le striscioline di carta che bisogna grattare con le monetine nella speranza che quelle caselle e quei disegni possano cambiare per sempre la vita. E’ un cosiddetto terno al lotto però ogni tanto la fortuna bacia proprio chi ne ha bisogno e diversi sono gli esempi che lo testimoniano.

C’è poi chi la fortuna l’avrebbe voluta tentare in tutti i modi e non accontentandosi di pochi “Gratta e Vinci”. Ecco peerché ne ha fatto un grande bottino.

600 “Gratta e Vinci” fra la biancheria: il ritrovamento

600 “Gratta e Vinci” nascosti fra la biancheria di casa ed un valore di circa 2.300 euro. Questo il ritrovamento fatto dai carabinieri qualche giorno fa a Prato nell’abitazione di un nordafricano di 28 anni.

Un bottino non suo ovviamente ma preso in uno dei bar della città. I biglietti della lotteria istantanea erano stati rubati, infatti, dal bar-sala giochi Lin Hongdi di piazza Mercatale. Subito erano scattate le indagini e in pochissimi giorni i carabinieri sono arrivati al nodo.

Il 28enne magrebino che è stato denunciato per ricettazione, aveva nascosto i 600 “Gratta e Vinci” nei cassetti della camera da letto. Appena ritrovati i tagliandi sono stati restituiti al titolare del bar che forse aveva perso le speranze. Piacevolmente sorpreso ha ringraziato i carabinieri.

Tutt’altra storia, invece, a Pordenone dove grazie ad un “Gratta e Vinci” di soli 3 euro, un papà 34enne ha cambiato decisamente la sua vita con una vincita di 70mila euro.

“La vincita è andata a un ragazzo umile che vive in città ormai da un anno con la famiglia e attualmente senza un lavoro”, ha raccontato a Fanpage il titolare della ricevitoria. Un regalo di Natale bellissimo e decisamente inaspettato.