Gratta e Vinci, dall’orlo del precipizio alla gioia più grande: porta a casa una cifra enorme!

Ancora una volta un “Gratta e Vinci” a risollevare gli umori degli italiani. Stavolta la ‘dea bendata’ ha colpito al Nord del Paese.

Siamo di fronte ad un’altra delle ‘telenovela’ più emozionanti di sempre, quella delle vincite spropositate che ti cambiano la vita per sempre!

In questi mesi si son registrate parecchie vincite a fronte di un assalto a ricevitorie e tabaccherie ad opera di cittadini alla ricerca di una svolta. Oggi in Italia il tasso di disoccupazione raggiunge i minimi storici e qual buon momento se non questo di propiziare la fortuna, magari con un “Gratta e Vinci” della serie numerica idonea.

Dopo una serie di eventi fortunati nel centro-sud Italia, dalla Campania alla Calabria, la fortuna sembra aver girato il volto con l’ago della bussola, in direzione del Nord Italia. Siamo a Pordenone, in Friuli dove un umile padre di famiglia tenta il cosiddetto tutto per tutto per far fronte ai problemi più comuni della vita

Gratta e Vinci, la grande vincita che non sognava neppure lontanamente

E’ bastato un singolo biglietto della fortuna per cambiare on positivo e per il resto dei suoi giorni una vita a dir poco travagliata.

Le circostanze, l’apatia e il malumore quotidiano sono stati spazzati via da un tentativo di vincita con il più conosciuto dei “Gratta e Vinci“. Il fortunato del giorno è un cittadino di Pordenone, di anni 34 disoccupato e con due figli a carico.

Lui si era trasferito in città da poco più di un anno e le condizioni economiche in cui versava, con il lavoro mancante erano assai precarie. Quando la storia iniziava ad evolversi verso il peggio e un fine disperato, ecco la notizia più bella ricevuta da un addetto al Tabacchi nel quale aveva acquistato il biglietto più fortunato d’Italia.

L’emozione è di quelle grandi, come testimoniano le commoventi dichiarazioni rilasciate dal titolare del punto vendita. Sembrava fosse stato lui in prima persona a vivere quel sogno che ha portato nelle tasche del 34enne ben 70 mila euro.

Una cifra enorme, ovvero quel tanto che basta per tornare a vivere una vita giusta e scevra da malinconie.