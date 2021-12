Tanta fortuna per uno specifico biglietto del Gratta e Vinci: in una settimana si sono susseguite ben cinque vittorie grazie a lui. Ecco di cosa si tratta.

La ruota della fortuna è girata. Diversi italiani hanno fatto un tuffo nell’abbondanza grazie al Gratta e Vinci: un tipo di biglietto ha infatti fatto gioire la scorsa settimana alcune famiglie.

Dopo il mega dono natalizio a seguito delle due vittore con il “Il Milionario”, da ben mezzo milione di euro e cinque da 300 mila, un altro tagliando ha fatto battere i cuori, facendo incassare diverse vincite.

Un tagliando baciato dalla fortuna che ha donato il sorriso a cinque persone: tra soddisfazione e stupore potranno così acquistare i regali natalizi a cuore leggero, togliersi qualche sfizio o soddisfare sogni nel cassetto da tempo.

Gratta e vinci: colpi di fortuna inaspettati grazie a questo biglietto

Grattando un biglietto si può migliorare la propria vita. Questo è accaduto a cinque persone dopo l’acquisto di un fortunatissimo biglietto. Un gesto casuale fatto per gioco le ha portate a conquistarsi una cospicua somma di denaro. Si tratta del tagliando “Miliardario Mega”, della famiglia del Miliardari.

Puntando 10 euro ne hanno incassato ben 20 mila. I colpi di fortuna si sono registrati a Napoli, Verona, Reggio Emila, Abbruzzo, a San Giovanni Teatino, e in Sardegna, a Tortoli.

Questi dimostrano come il tipo di tagliando sia molto fortunato. Sul sito del Gratta e Vinci è riportato come esistano 2 biglietti da 2 milioni di euro a lotto, 4 in merito al montepremi di 500 mila euro, 32 da 20 mila euro.

Di questi proprio cinque sono stati acquistati la scorsa settimana, facendo gioire e chiudere l’anno al meglio alle famiglie di chi li ha comprati. Un regalo inaspettato che fa pensare come questo tipo di biglietti sia toccato dalla dea bendata.

Tra gioia ed entusiasmo sarà così possibile tentare la sorte con questo tagliando, ricordando tuttavia che si tratta solo di un gioco ed evitando di sfociare in un suo uso ossessivo.