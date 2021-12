Chiara Ferragni devastante su Instagram: la sexy influencer ha sorpreso tutti restando praticamente nuda.

Chiara Ferragni ha una capacità straordinaria: riesce a sorprendere ogni singola volta il web con contenuti sempre diversi. La varietà di post che la moglie di Fedez piazza sul web è sbalorditiva. Ovviamente questo è il suo lavoro: la nativa di Cremona è sicuramente l’influencer più famosa d’Italia.

Qualche volta, però, capita che Chiara supera i limiti e posta sul web immagini decisamente intriganti e vietate ai minori. Anche in questa serata di fine dicembre, la 34enne ha condiviso uno scatto in cui non indossa né maglia né reggiseno, coprendo il suo davanzale soltanto con le mani.

Chiara Ferragni copre il lato A solo con la mano: spettacolo infuocato

