Caterina Balivo sta continuando a gonfie vele il suo lavoro a Rai Radio 2. In occasione dell’ultimo appuntamento, ha avuto come ospite Elena Santarelli

Caterina Balivo è una delle conduttrici più amate del mondo della televisione. Il suo esordio è avvenuto quando era molto giovane e decise di partecipare al concorso di bellezza più ambito dalle ragazze: Miss Italia. Da lì è stato tutto in discesa, è diventata sempre più nota agli occhi del pubblico fino a che non ha cominciato ad avere dei programmi tutti suoi. C’è una cosa che l’ha sempre contraddistinta dalle sue colleghe: è sempre stata una donna molto dinamica e non è mai rimasta in un posto troppo a lungo.

Caterina Balivo: “Non volevo sfigurare” e sui social si mostra così

VAI SU SUCCESSIVO PER VEDERE