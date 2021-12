Bianca Guaccero, piume e trasparenze per un fine anno glamour e seducente – FOTO

La conduttrice Bianca Guaccero fa un resoconto dell’anno che ormai sta per concludersi con una foto da togliere il fiato.

Bella, da togliere il fiato… la conduttrice pugliese Bianca Guaccero ancora una volta offre una visione strepitosa di sé. In pausa dalla televisione per le festività natalizie, l’attrice si gode i momenti di relax ma non pensa minimamente di trascurare i suoi fans. Sul suo profilo social infatti non mancano i suoi post accattivanti che omaggiano la sua bellezza.

Dopo la foto pubblicata ieri – sopra – il web è andato in tilt per l’eleganza ed il fascino racchiuso in uno scatto in bianco e nero: mise super elegante total black, capelli legati e sguardo ipnotico: “Questa foto ha risvegliato tutti vedo” questo è solo uno dei tanti pensieri che la omaggiano, in effetti è più bella che mai.

Bianca Guaccero, piume e trasparenze per un Capodanno bollente

Per saperne di più, vai su Successivo