L’ultimo dell’anno è sempre più vicino, c’è chi è disposto anche a fare pazzie in questo giorno come andare al cenone di Carlo Cracco

Carlo Cracco ospita il cenone di Capodanno. Molti sono disposti a parteciparvi nonostante il prezzo alto. Vivere un’esperienza del genere all’interno del raffinato ristorante che si trova in Galleria Vittorio Emanuele II, è veramente incredibile. Cracco per l’occasione ha preparato un doppio menù, sia per il ristorante che per il suo Cafè Cracco. Insomma c’è l’imbarazzo della scelta.

I prezzi e il menù del cenone di Carlo Cracco

Scopriamo quali sono le portate previste da Carlo Cracco per la notte di San Silvestro. Si comincia con un aperitivo di benvenuto e un calice di Champagne. Poi ci saranno vari antipasti, come insalata russa caramellata al Tartufo bianco, code di scampi e salsa rosa in gelatina di crodino, sedano e capperi.

Successivamente troviamo la zucca, papaya e curcuma e anche un trancio di storione fondente, mandorle, aringa e caviale. Poi ci sarà anche uovo soffice, tartufo nero e consommé ristretto, cappone, castagne e crema di rafano.

Infine per concludere ci saranno i dessert, lo chef ha scelto di servire la veneziana, crema di marsala e gelato alle spezie. E poi una selezione di piccola pasticceria. Il prezzo per trascorrere la notte di Capodanno nel ristorante di Carlo Cracco e godere di queste delizie è di 450 euro a persona, vini e bevande escluse.

Se si vuole aggiungere un abbinamento di vini al calice il costo si alza a 650 euro. Quest’anno sarà possibile però anche trascorrere la serata nel Cafè Cracco che è collocato al piano terra del locale di Milano. L’ambiente è più tranquillo ma la cucina è sempre alta e di qualità. Il menù in questo locale sarà il seguenti:

Aperitivo di Benvenuto, Ostrica, midollo di vitello e limone nero, Ceviche di ricciola, cetrioli e caviale, Riso ai ricci di mare e polvere al nero di seppia, Astice, rape e salsa al tartufo nero, Dessert di Capodanno, Veneziana, Cotechino e lenticchie. In questo caso il prezzo è decisamente più basso, si tratta di un menù da 170 euro a persona, il prezzo normale di quasi tutti i ristoranti di alto livello per la notte di Capodanno.