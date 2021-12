“Che sorriso, mamma mia”. Ludovica Pagani in lingerie, baciata dal sole. Uno spettacolo da perdere la testa – FOTO

Ludovica Pagani. L’influencer bergamasca raccoglie consensi sui suoi canali social. Condivide immagini strepitose della sua vacanza di fine anno

Classe 1995, nata a Bergamo, Ludovica Pagani sta spopolando sempre di più nel mondo del web, imponendosi come super influencer nel nostro paese.

Bellissima donna ma soprattutto intelligente e carismatica. Laureata in Economia e Management presso l’Università di Milano, ha iniziato la sua carriera su Sport Italia e dal 2017 è stata ospite in diverse occasioni della storica trasmissione “Quelli che il calcio” . Conduce un programma radiofonico su Rds Next dal titolo “Versus” e ha un canale seguitissimo su YouTube dove è al timone del format “Casa Pagani”.

Ludovica Pagani: il miglior modo per concludere il 2021

Ludovica Pagani ha un seguito che sfiora i 3 milioni di utenti su Instagram: una cifra pazzesca che la pone nell’olimpo degli influencer italiani.

Gli scatti che ha proposto ultimamente in realtà stuzzicano un po’ l’invidia benevola dei fan. La bellissima conduttrice sta trascorrendo, infatti, gli ultimi giorni del 2021 in vacanza in una location da sogno, gettonatissima dai vip di tutto il mondo. Ha scelto Sharm el-Sheikh per ricaricare le batterie.

Lei stessa propone immagini suggestive, anacronistiche con il periodo invernale che siamo vivendo. Bikini striminziti mettono in mostra il suo fisico scultoreo, spiagge paradisiache e il sole che bacia la sua pelle dorata in un impeto vacanziero che fa agognare l’estate ancora troppo lontana.

L’ultimo scatto condiviso in termini di tempo segna il suo “arrivederci” alla località balneare. É ora di tornare a casa. Si presenta nel balconcino della struttura alberghiera di lusso che l’ha accolta in una mise davvero sexy, lingerie bianca e setosa. Il suo sorriso disarmante è la prova evidente del successo della sua fuga rigenerante.

Tanti commenti di consenso da parte dei fan: “Che sorriso, mamma mia”, “Fammi tuo schiavo, Ludo”, “Che bello vederti così felice”.