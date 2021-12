“Che pantera che sei”, Taylor Mega catwoman in azione con trasparenze fuori dal comune: sensualità estrema – FOTO

Taylor Mega spiazza tutti i fan di Instagram e si prepara per un Capodanno da sogno. La posa da catwoman manda al manicomio.

La web influencer, Taylor Mega, finita spesso nel mirino del gossip e della critica degli addetti dietro le quinte ha lasciato tutti i fan di Instagram di sasso, durante l’ultima performance ad altissima temperatura.

Nessuno è riuscito a resistere di fronte ad un fascino ricco di un grado di sensualità fuori da ogni logica comune. Protagonista in diversi reality show di cartello, in Italia e all’estero, la sex symbol del momento non ha conosciuto rivali.

Taylor con un semplice scatto ‘felino’ ha sbaragliato la concorrenza e messo a tacere tutte le critiche legate ad un passato ricco di contraddizioni. Da tossicodipendente a modella navigata il passo per lei è stato più breve e intenso del previsto.

Andiamo a vedere nei dettagli il regalo più bello di fine anno per tutti gli appassionati che hanno inondato di click la sua encomiabile prestazione

Taylor Mega, posa illegale per i botti di fine anno: “Bellissima nonostante tutto…”

